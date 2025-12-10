Thyssenkrupp Marine Systems steigt in MDAX auf

Noch vor Jahreswechsel werden die Aktien des Börsenneulings TKMS Thyssenkrupp Marine Systems (DE000TKMS001) in den DAX aufgenommen. Die Abspaltung von Thyssenkrupp – Aktionäre erhielten Ende Oktober eine Zuteilung von 1 TKMS je 20 Aktien – verschafft TKMS einen eigenständigen Zugang zum Kapitalmarkt. Das Unternehmen ist Hersteller von U-Boot- und Fregatten- und Marinetechnologien und profitiert von steigenden Verteidigungsbudgets und einer starken Nachfrage nach sicherheitsrelevanter Hochtechnologie. Beim derzeitigen Aktienkurs von 65 Euro bringt TKMS eine Marktkapitalisierung von 4,1 Mrd. Euro auf die Waage und steigt damit noch vor Weihnachten in den MDAX auf. Zertifikate-Strategien sind bislang nur aus dem Hause der DZ Bank verfügbar.

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DY3T234 bietet bei einem Kaufpreis von 54,25 Euro einen Puffer von 17,5 Prozent und einen maximalen Gewinn von 5,75 Euro oder 38,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (20.3.26) über dem Cap von 60 notiert. Andernfalls erfolgt ein Barausgleich in Höhe des Schlusskurses.

Discount-Strategie mit 23,8 Prozent Puffer (Juni)

Etwas defensiver ist der DZ-Discounter mit Cap bei 56 Euro (DE000DU4NYZ2): Hier gibt’s zum Preis von 49,90 Euro einen Puffer von 23,8 Prozent und eine Renditechance von 10,10 Euro oder 23 Prozent p.a. Sollte die Aktie am 19.6.26 unterhalb des Caps von 56 Euro schließen, erfolgt ein Barausgleich.

Einkommensstrategie mit 8 Prozent Puffer und 11 Prozent Kupon (September)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DY3UA42) zahlt unabhängig der Aktienentwicklung einen festen Zinssatz von 11 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs weit unter pari steigt die effektive Rendite jedoch auf 21,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (18.9.26) zumindest auf Höhe des Basispreises von 59,999 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger die Lieferung von 16,667 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 59,999 Euro; Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Der U-Boot- und Schiffshersteller TKMS befindet sich einer guten Position, um von steigenden Verteidigungshaushalten zu profitieren. Neben Konkurrenzdruck und konjunkturellen Unsicherheiten kann sich auch eine Änderung der Verteidigungspolitik negativ auswirken. Mit den Zertifikaten lässt sich der Einstieg deutlich defensiver gestalten als mit einem Direktinvestment.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Thyssenkrupp Marine Systems Aktien oder von Anlageprodukten auf Thyssenkrupp Marine Systems Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de