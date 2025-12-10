Strategien für den defensiven Einstieg Deere & Co.

Deere & Co. (US2441991054) meldete für das Jahr 2026 eine stärkere Belastung durch Zölle in Höhe von 1,2 Mrd. US-Dollar (2025: 600 Mio. US-Dollar) und prognostizierte aufgrund reduzierter Margen bei Groß-Traktoren einen Gewinn unter den Erwartungen. Deere erwartet für 2026 einen Jahresnettogewinn zwischen 4 und 4,75 Mrd. US-Dollar; klar unter den Schätzungen von 5,33 Mrd. US-Dollar. Die US-Zölle belasten insbesondere Hersteller, die auf importierte Rohmaterialien angewiesen sind, zudem haben niedrigere Erzeugerpreise und steigende Produktionskosten viele Landwirte dazu veranlasst, größere Anschaffungen zu verschieben und stattdessen auf Miet- oder Gebrauchtmaschinen zurückzugreifen. Deere erreichte in Q4-2025 ein Umsatzplus von 11 Prozent auf 12,4 Mrd. US-Dollar und schlug damit die Erwartungen von 9,85 Mrd. US-Dollar. Daraus resultierte ein Netto-Plus von 1,06 Mrd. US-Dollar oder 3,93 US-Dollar je Aktie (vs. 1,24 Mrd. US-Dollar oder 4,55 US-Dollar im Vorjahr).

Notiert die Deere-Aktie am 20.3.26 auf oder über dem Cap von 450 US-Dollar, dann generiert das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PJ0PPW1) beim Preis von 370,75 Euro und konstanten Wechselkursen eine Rendite von ca. 15,25 Euro oder 16,1 Prozent. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 6,3 Prozent Puffer (Juni)

Das Produkt der BNP Paribas mit der ISIN DE000PG5AJW8 verspricht bei einem Preis von 374,50 Euro und konstanten Wechselkursen eine Rendite von ca. 37,50 Euro oder 19,6 Prozent p.a., sollte die Aktie am 18.6.26 zumindest auf Höhe des Caps von 480 US-Dollar schließt. Immer Barausgleich.

Discount-Strategie mit 10,4 Prozent Puffer (Juni)

Beim Discounter von Morgan Stanley (DE000MJ8VL52) liegt das Cap bei 450 US-Dollar. Bei einem Preis von 359 Euro sind bei konstanten Wechselkursen maximal ca. 27 Euro oder 15 Prozent p.a. drin, sofern das Cap per 18.6.26 nicht unterschritten wird. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Deere & Co. erwartet, dass die Margenbelastungen bei Großgerät zunächst anhalten werden, wenngleich das Unternehmen von Kostensenkungen bei Forst- und kleineren Maschinen profitieren will. Zertifikate ermöglichen Anlegern eine Investition mit Sicherheitspuffer und interessanten Renditen, die bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie erreicht werden.



Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deere & Co. Aktien oder von Anlageprodukten auf Deere & Co. Aktien dar.

