Riesiges Potenzial im Luftfahrtmarkt: Diese Flugaktien könnten 2026 abheben!

Zudem dürften sinkende Inflation, niedrige Treibstoffpreise, fallende Zinsen und die fortwährende Bedeutung des Reisens das Gewinnwachstum begünstigen. Besonders das Geschäft mit Langstreckenflügen, MRO (Wartung, Reparatur und Überholung) sowie Luftfracht werde voraussichtlich weiterhin wachsen. Die UBS-Analysten heben zudem das Potenzial einer "Friedensdividende" in Osteuropa hervor.

Der europäische Luftfahrtsektor bleibt für die Analysten von UBS auch im kommenden Jahr positiv. Die Bewertung der Fluggesellschaften sei weiterhin attraktiv, und die Dynamik von Angebot und Nachfrage erscheine günstig.

Insgesamt erwarten die Analysten ein Verkehrswachstum von etwa 5 Prozent für europäische Fluggesellschaften im Jahr 2026. So empfehlen die UBS-Analysten den Kauf der Aktien von Lufthansa und Wizz, während sie die Aktie von IAG zum Verkauf stellen.

Für 2026 erwarten die Analysten einen Anstieg der Preise im einstelligen Bereich. Negative Aspekte wie geopolitische Schocks, mögliche Schwächen der Verbrauchernachfrage und sinkende Kerosinpreise könnten den Aufwärtsdruck auf die Preise verringern. Auf der anderen Seite sprechen Faktoren wie die Kapazitätsdisziplin im ersten Halbjahr 2026, eine niedrige Arbeitslosenquote, steigender privater Konsum, reale Lohnerhöhungen in bestimmten Märkten und positive Aussichten für Geschäftsreisen laut einer UBS-Umfrage für ein positives Szenario.

Die Bewertungen der europäischen Fluggesellschaften liegen laut UBS im Allgemeinen unter dem fünf- und zehnjährigen Durchschnitt des EV/Ebitda-Multiplikators. Auch wenn die gestiegenen Kapitalkosten zu einem niedrigeren Multiplikator führen dürften, gehen die Analysten nicht davon aus, dass der Sektor in den nächsten 12 Monaten einen signifikanten Abschwung erleiden wird.

Ryanair wird als Branchenführer im Kurzstreckenbereich angesehen, mit niedrigen Produktionskosten und einem moderaten Bewertungsmultiplikator, der durch Aktienrückkäufe gestützt wird. Wizz werde auf dem richtigen strategischen Weg gesehen, und easyJet erhalte eine positive Bewertung, auch wegen der guten Aussichten für EasyJet Holidays.

Für Lufthansa setzen die Analysten auf eine "Kaufen"-Empfehlung, da sie das Potenzial für Margensteigerungen durch eine bessere Kostenkontrolle und fiskalische Anreize, wie eine Senkung der Luftverkehrssteuer in Deutschland, sehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



