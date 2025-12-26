Warum Barclays 2026 für die Börsen ein überraschend starkes Jahr erwartet

Barclays sieht die globalen Aktienmärkte auch im kommenden Jahr im Aufwärtstrend. Die Bank erklärt, die Börsen würden "weiter die Wand der Sorgen hochklettern". Sie verweist auf geldpolitische und fiskalische Lockerungen in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union sowie auf eine breiter werdende wirtschaftliche Erholung.

Analyst Emmanuel Cau erinnert daran, dass Aktien bereits "ein weiteres starkes Jahr mit einem Plus von 18 Prozent hinter sich haben". Der Katalysator sei der Boom künstlicher Intelligenz gewesen. Gleichzeitig warnt Barclays, dass künstliche Intelligenz "nicht mehr nur eine Einbahnstraße und auch nicht mehr das einzige Thema ist“. Die erwarteten doppelten Konjunkturimpulse solle das Wachstum der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union über den Trend heben und neue Sektoren in die Rallye einbeziehen.

Europa soll von Reflation profitieren

Barclays sieht Europa besonders gut positioniert. Die Bank verweist auf günstigere Bewertungen, geringere Anlegerüberfüllung und einfachere Gewinnvergleiche. Politische Unsicherheiten bleiben aus Sicht der Analysten jedoch ein Dauerrisiko. Für den europäischen Leitindex STOXX Europe 600 peilt Barclays für das Jahr 2026 einen Stand von 620 Punkten an, was rund neun Prozent Aufwärtspotenzial entspricht. Die Bank bevorzugt zyklische Werte und Finanzinstitute.

Risiken der KI-Erzählung bleiben bestehen

Trotz der grundlegenden Bedeutung von künstlicher Intelligenz betont Barclays deren Anfälligkeiten. Eine "Überabhängigkeit vom KI-Narrativ" könne Märkte treffen, wenn der Trend abrupt stoppe. Dennoch geht die Bank davon aus, dass Investitionen in künstliche Intelligenz hoch bleiben. Starke Bilanzen und eine rasch zunehmende Nutzung sollen diesen Trend stützen.

Zinssenkungen und Gewinne sollen den Markt tragen

Barclays erwartet drei weitere Zinssenkungen der US-Notenbank im nächsten Jahr und ein Ende der quantitativen Straffung. Die Bank argumentiert, dass "finanzielle Repression Risikoanlagen stützt", weil Regierungen steigende Schulden stabilisieren müssen. Zugleich sollen Unternehmensgewinne "die Hauptarbeit leisten". Für europäische Unternehmen prognostiziert Barclays ein Gewinnwachstum von acht Prozent im Jahr 2026.

Große Bargeldreserven könnten zum Marktimpuls werden

Die Bank betont zudem, dass Anlegerpositionen weiterhin Luft nach oben lassen. Rund 7,5 Billionen US-Dollar liegen demnach in Geldmarktfonds. Zusätzlich warten nicht genutzte Aktienrückkäufe darauf, aktiviert zu werden.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion