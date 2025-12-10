Lufthansa fasst Gruppe mit neuem Markenauftritt zusammen
- Lufthansa bündelt Airlines unter neuer Markenidentität.
- Zusatz "Member of Lufthansa Group" für alle Airlines.
- Neues Logo als visueller Anker des Vertrauens.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem neuen Markenauftritt fasst der Lufthansa -Konzern seine Fluggesellschaften enger zusammen. Airlines wie Swiss, Austrian oder Brussels Airlines sollen künftig neben der eigenen Marke den Zusatz "Member of Lufthansa Group" tragen. Gleiches gilt für die Gesellschaften Eurowings, Air Dolomiti, Edelweiss und Discover.
"Die Lufthansa Group entwickelt sich von einer Gruppe von Airlines zu einer integrierten Airline-Gruppe", sagt Lufthansa-Vorstandsmitglied Dieter Vranckx. Die neue Markenidentität sei mehr als eine Design-Überarbeitung, sie sei ein "strategischer Meilenstein".
Das neue Logo der Lufthansa Group wirke als visueller Anker des Vertrauens, so der Manager. Für die Gruppe wird das von der Kernmarke bekannte Kranich-Logo ohne den umgebenden Kreis verwendet. Der Name Lufthansa Group erscheint in Versalien in einer neuen Schrifttype./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 8,052 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,55 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,21 %/+12,87 % bedeutet.
