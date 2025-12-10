Lufthansa fasst Gruppe mit neuem Markenauftritt zusammen

Das neue Logo der Lufthansa Group wirke als visueller Anker des Vertrauens, so der Manager. Für die Gruppe wird das von der Kernmarke bekannte Kranich-Logo ohne den umgebenden Kreis verwendet. Der Name Lufthansa Group erscheint in Versalien in einer neuen Schrifttype./ceb/DP/jha

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 8,052 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,55 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,21 %/+12,87 % bedeutet.