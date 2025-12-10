Netflix plant Mega-Übernahme

Netflix (ISIN US64110L1061) steht vor dem größten Deal der Unternehmensgeschichte: Für 83 Mrd. US-Dollar will der Streaming-Riese Warner Bros. Discovery übernehmen und das Kabelgeschäft abspalten. Finanziert wird der Deal durch 59 Mrd. US-Dollar neuer Schulden. Mit der Übernahme der Hollywood-Studios und des Streaming-Diensts HBO erweitert Netflix sein Markenportfolio um Harry Potter, Batman, Superman und Game of Thrones. Neben einer stärkeren Marktposition kauft sich Netflix auch eine vollständige Produktionsinfrastruktur für die hauseigenen Netflix Originals. Die Risiken des Deals: steigende Schulden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Preiserhöhungen führen werden und 6 Mrd. US-Dollar Strafzahlung bei Platzen des Deals. Aufgrund der Machtkonzentration in der Unterhaltungsindustrie hat US-Präsident Donald Trump bereits erklärt, sich einzuschalten.

Der Discounter der SG mit der ISIN DE000FA6CPK2 bringt beim Preis von 726 Euro (Bezugsverhältnis 10:1) bei konstanten Wechselkursen eine Rendite von ca. 46 Euro oder 22,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.3.26 oberhalb des Caps von 90 US-Dollar schließt; andernfalls gibt’s eine Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 15,8 Prozent Puffer (Juni)

Beim Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (DE000MJ594A8) gibt’s bei konstanten Wechselkursen zum Preis von 70 Euro eine Renditechance von ca. 77,25 Euro oder 20,3 Prozent, sofern die Aktie am 18.6.26 über dem Cap von 90 US-Dollar notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Capped-Bonus-Strategie mit 30,6 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PJ1K6R1 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 100 US-Dollar in Euro, wenn die Aktie bis zum Bewertungstag 20.3.26 niemals die Barriere von 70 US-Dollar verletzt. Aus dem Preis von 81,80 Euro ergibt sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 4 Euro oder 19,3 Prozent p.a. Pricing: Das Produkt handelt aktuell 1 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld). Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Netflix würde mit dem Deal zum globalen Entertainment-Giganten aufsteigen, zahlt dafür aber auch einen hohen Preis. Wer das Aufwärtspotenzial der Aktie daher zunächst für begrenzt hält, positioniert sich mit den Zertifikaten für eine Seitwärtsbewegung und kann bei Eintritt des Szenarios bei zweistelligen Sicherheitspuffern ebensolche Jahresrenditen erwirtschaften.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix Aktien oder von Anlageprodukten auf Netflix Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de