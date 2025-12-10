Aktien New York
Leichte Abgaben kurz vor Zinsentscheidung
- Anleger warten auf Zinsentscheidung der Fed heute.
- Dow Jones leicht im Minus bei 47.496 Punkten.
- Experten erwarten Zinssenkung mit Obergrenze.
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am Mittwoch zurückhalten. Der Dow Jones Industrial lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent moderat im Minus bei 47.496 Punkten.
Die Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen senken, aber gleichzeitig eine Obergrenze für mögliche Reduzierungen in der Zukunft festlegen wird.
Der breit gefasste S&P 500 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent im Minus bei 6.837 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent nach unten auf 25.600 Punkte./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Toll Brothers Aktie
Die Toll Brothers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 114,5 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Toll Brothers Aktie um -3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Toll Brothers bezifferte sich zuletzt auf 11,18 Mrd..
Toll Brothers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %.
Ich teile die Ansicht des IBM-CEO Arvind Krishna. Auch die Einschätzung der physischen Grenzen durch die elektrische Infrastruktur. Dahingehend könnten sich aber auch Prozessoren mit weniger Verlustleistung und geringerem Energiebedarf entwickeln(siehe Google Tensor Prozessing Units, kurz TPUs) als Alternative anbieten. In Zusammenschau mit Softwareoptimierung, welche die Rechenvorgänge etwas ressourcenoptimierter ermöglicht.