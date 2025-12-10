    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Leichte Abgaben kurz vor Zinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger warten auf Zinsentscheidung der Fed heute.
    • Dow Jones leicht im Minus bei 47.496 Punkten.
    • Experten erwarten Zinssenkung mit Obergrenze.
    Aktien New York - Leichte Abgaben kurz vor Zinsentscheidung
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am Mittwoch zurückhalten. Der Dow Jones Industrial lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent moderat im Minus bei 47.496 Punkten.

    Die Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen senken, aber gleichzeitig eine Obergrenze für mögliche Reduzierungen in der Zukunft festlegen wird.

    Der breit gefasste S&P 500 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent im Minus bei 6.837 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent nach unten auf 25.600 Punkte./bek/jha/

    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
