Dermapharm springen hoch - Gründer Beier kauft weitere Aktien

Im Zuge der Rally in den vergangenen Wochen hat sich auch das Chartbild merklich verbessert, da eine ganze Reihe beliebter Indikatorlinien überschritten wurde. Zuletzt hatten es die Aktien im November auch über die Linie des 200-Tage-Durchschnitts geschafft./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 39,15 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 15:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -12,26 %/+26,45 % bedeutet.