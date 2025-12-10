AKTIE IM FOKUS
Dermapharm springen hoch - Gründer Beier kauft weitere Aktien
- Dermapharm-Kurs steigt nach Kauf von Beier um 8,5%
- Aktienkäufe im Wert von 53,8 Mio. Euro getätigt
- Kurs seit September um fast 30% gestiegen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktienkäufe des Firmengründers haben der Dermapharm -Kursrally am Mittwoch nochmals Schub gegeben. Aufsichtratschef Wilhelm Beier hat Aktien für insgesamt 53,8 Millionen Euro gekauft. Der Kurs schnellte daraufhin am Nachmittag um bis zu 8,5 Prozent hoch auf 41 Euro, was das höchste Niveau seit März bedeutete. Vor der Mitteilung hatte der Kurs noch knapp im Minus gelegen. Zuletzt betrugen die Kursgewinne noch 4,4 Prozent. Im laufenden Jahr schaffte es die Aktie wieder moderat in den positiven Bereich.
Durch den Kurssprung bauten die Aktien ihr Plus seit ihrem Zwischentief im September auf in der Spitze fast 30 Prozent aus. Den Löwenanteil haben die Aktien in den vergangenen fünf Wochen erzielt. Ende September hatten sie zwischenzeitlich noch 31,70 Euro gekostet, was damals den niedrigsten Stand seit November markiert hatte.
Im Zuge der Rally in den vergangenen Wochen hat sich auch das Chartbild merklich verbessert, da eine ganze Reihe beliebter Indikatorlinien überschritten wurde. Zuletzt hatten es die Aktien im November auch über die Linie des 200-Tage-Durchschnitts geschafft./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 39,15 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 15:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -12,26 %/+26,45 % bedeutet.
50 Mio ist selbst für solche Leute viel Geld. Er wird seine Gründe haben. Aufwärtspotential erheblich.