    Matrixport ernennt Dominik Oggenfuss zum Chief Executive Officer der Matrixport Asset Management AG

    Matrixport ernennt Dominik Oggenfuss zum Chief Executive Officer der Matrixport Asset Management AG
    Erfahrener Finanzleiter soll die nächste Wachstums- und Innovationsphase des Unternehmens vorantreiben

    ZÜRICH, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Matrixport Group freut sich, die Ernennung von Dominik Oggenfuss zum Chief Executive Officer der Matrixport Asset Management AG mit Wirkung zum heutigen Tag bekannt zu geben.

    Dominik war zuvor Partner bei Welsbach Holdingsund bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen strategische Beratung, Venture- und alternative Investitionen mit. Seine Expertise in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Investor Relations wird durch Executive-Education-Programme an der Harvard Business School ergänzt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Finanzsektor in Asien, dem Nahen Osten und Europa wird Dominik die strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens in der Schweiz leiten, die Investitionsaktivitäten überwachen und Innovationen in der sich schnell entwickelnden Landschaft der digitalen Vermögenswerte und der traditionellen Finanzwelt vorantreiben.

    „Mit unserer Schweizer Vermögensverwaltungsplattform tritt Matrixport Asset Management in die nächste Phase ein, in der der Schwerpunkt auf dem Ausbau eines institutionellen Geschäfts in ganz Europa liegt. Die Ernennung von Dominik spiegelt unsere Prioritäten wider, die Investitionskapazitäten zu stärken und eine langfristige Präsenz in wichtigen europäischen Märkten aufzubauen", sagte John Ge, CEO der Matrixport Group.

    „Ich fühle mich geehrt, als CEO zu Matrixport Asset Management AG zu kommen, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team. Als Teil der Matrixport Group, einem globalen Akteur im Bereich digitale Vermögenswerte in Asien, bin ich überzeugt, dass wir innovative Anlagelösungen anbieten, Kundenbeziehungen stärken und die Präsenz der Matrixport Group sowohl auf den traditionellen als auch auf den digitalen Vermögensmärkten in der Schweiz und darüber hinaus ausbauen können", sagte Dominik Oggenfuss.

    Andere Ernennungen von Schlüsselpersonal

    Friedrich Herzog wird zum Chief Investment Officer ernannt. Friedrich war zuvor als Head of Research und Senior Portfolio Manager tätig und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Verwaltung quantitativer und diskretionärer Strategien über mehrere Anlageklassen hinweg, ergänzt durch fundierte technische und klassenübergreifende Erfahrung. Er hatte Positionen bei führenden Unternehmen inne, darunter Goldman Sachs und Omers Capital in New York, USA, inne. In seiner neuen Funktion wird Friedrich weiterhin das Portfoliomanagement und die Anlageforschung leiten und die Position des Unternehmens in der Branche weiter ausbauen.

