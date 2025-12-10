Börsen Start Update
Börsenstart USA - 10.12. - US Tech 100 schwach -0,29 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.652,22 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Nike (B) +1,71 %, Amazon +1,40 %, Caterpillar +1,17 %, American Express +1,12 %, Johnson & Johnson +1,02 %
Flop-Werte: Microsoft -2,36 %, IBM -0,83 %, McDonald's -0,74 %, Verizon Communications -0,69 %, Boeing -0,60 %
Der US Tech 100 steht bei 25.595,78 PKT und verliert bisher -0,29 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +3,31 %, Axon Enterprise +2,83 %, Marvell Technology +2,83 %, PepsiCo +2,23 %, Ross Stores +1,49 %
Flop-Werte: MercadoLibre -4,48 %, Fortinet -3,90 %, DoorDash Registered (A) -3,04 %, Biogen -2,94 %, Microsoft -2,36 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.841,71 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: GE Vernova +7,48 %, Warner Bros. Discovery (A) +3,31 %, Albemarle +2,83 %, Axon Enterprise +2,83 %, Omnicom Group +2,65 %
Flop-Werte: Fortinet -3,90 %, Autozone -3,68 %, T. Rowe Price Group -3,66 %, DoorDash Registered (A) -3,04 %, Biogen -2,94 %
