Ferrari Aktie mit kräftigem Kurssturz - 10.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Ferrari Aktie. Mit einer Performance von -4,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Ferrari Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 308,40€, mit einem Minus von -4,74 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Ferrari abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -20,86 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ferrari auf -22,40 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Ferrari Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,79 % 1 Monat -9,25 % 3 Monate -20,86 % 1 Jahr -24,14 %

Informationen zur Ferrari Aktie

Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,98 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Ferrari Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.