    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    Besonders beachtet!

    1149 Aufrufe 1149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ferrari Aktie mit kräftigem Kurssturz - 10.12.2025

    Am 10.12.2025 ist die Ferrari Aktie, bisher, um -4,74 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ferrari Aktie.

    Besonders beachtet! - Ferrari Aktie mit kräftigem Kurssturz - 10.12.2025
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

    Ferrari aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Ferrari Aktie. Mit einer Performance von -4,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Ferrari Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 308,40, mit einem Minus von -4,74 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.089,01€
    Basispreis
    3,86
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.318,01€
    Basispreis
    3,91
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Ferrari abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -20,86 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ferrari auf -22,40 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

    Ferrari Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,79 %
    1 Monat -9,25 %
    3 Monate -20,86 %
    1 Jahr -24,14 %

    Informationen zur Ferrari Aktie

    Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,98 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 10.12. - FTSE Athex 20 stark +1,78 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 10.12. - FTSE Athex 20 stark +1,98 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Ferrari Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ferrari

    -4,34 %
    -3,62 %
    -10,00 %
    -21,67 %
    -24,02 %
    +52,94 %
    +81,87 %
    +632,38 %
    +535,20 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Ferrari Aktie mit kräftigem Kurssturz - 10.12.2025 Am 10.12.2025 ist die Ferrari Aktie, bisher, um -4,74 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ferrari Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     