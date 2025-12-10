DAX, Photronics & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Photronics
|+48,10 %
|Sonstige Technologie
|🥈
|Braze Registered (A)
|+17,42 %
|Informationstechnologie
|🥉
|Circus
|+14,06 %
|Nahrungsmittel
|🟥
|Ascletis Pharma
|-10,05 %
|Biotechnologie
|🟥
|Aerovironment
|-10,07 %
|Luftfahrt und Raumfahrt
|🟥
|Vertical Aerospace
|-12,80 %
|Pharmaindustrie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Moore Threads Technology Ltd. Registered (A)
|Halbleiter
|🥈
|iRobot
|Sonstige Technologie
|🥉
|Critical Infrastructure Technologies
|Telekommunikation
|Diginex
|Informationstechnologie
|TempraMed Technologies
|Gesundheitswesen
|Uranium Energy
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|218
|-
|🥈
|Almonty Industries
|155
|Rohstoffe
|🥉
|Silber
|105
|Rohstoffe
|TUI
|82
|Hotels/Tourismus
|Bitcoin
|57
|-
|Gerresheimer
|56
|Gesundheitswesen
