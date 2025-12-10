    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPepsiCo AktievorwärtsNachrichten zu PepsiCo

    Aktie 2026 mit Comeback?

    Sparkurs und gesündere Snacks: Goldman Sachs sieht PepsiCo vor einer Wende

    Die Aktie von PepsiCo steht vor einer möglichen Neubewertung. In einem aktuellen Analystenbericht hat die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr "Buy"-Rating für den Getränke- und Snack-Giganten bekräftigt.

    Goldman Sachs sieht den Snack-Riesen PepsiCo gut gerüstet, um in das Jahr 2026 von einer stärkeren Position aus zu starten. Die Analysten heben das starke Markenportfolio, die robuste Innovationspipeline, die effektiven "Revenue Growth Management"-Fähigkeiten und das überlegene eigene Vertriebsnetz hervor. Trotz gewisser kurzfristiger Herausforderungen trauen die Experten dem Unternehmen ein nachhaltiges jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich über das nächste Jahrzehnt zu.

    Die Goldman-Analysten setzen ihr 12-Monats-Kursziel auf 167 US-Dollar fest, was einem Aufwärtspotenzial von 14,7 Prozent entspricht. Seit Jahresanfang hat die Aktie stark underperformt und liegt mit 2 Prozent knapp im Minus. Dennoch blicken die Analysten positiv aufs neue Jahr.

    Das Management peilt an, die operative Kernmarge über die nächsten drei Jahre um insgesamt 100 Basispunkte zu erhöhen. Erreicht werden soll dies unter anderem durch verstärkte Automatisierung, Digitalisierung und Vereinfachung von Prozessen, was zu Rekordeinsparungen im Jahr 2026 führen soll.

    Das Unternehmen hat in diesem Jahr bereits drei Produktionsstätten geschlossen und mehrere Fertigungslinien stillgelegt. Darüber hinaus plant PepsiCo eine deutliche Bereinigung des Sortiments und will die Anzahl der Produktvarianten (SKUs) in den USA bis Anfang 2026 um fast 20 Prozent reduzieren. Die dadurch erzielten Einsparungen sollen gezielt in Marketing und die Verbesserung des Kundennutzens investiert werden.

    Parallel zum Effizienzkurs richtet PepsiCo sein Produktportfolio neu aus, insbesondere im nordamerikanischen Snack-Geschäft. Die neue Innovationsstrategie zielt auf gesündere, sogenannte "Better-for-you"-Angebote ab. Im Fokus stehen dabei die Entfernung künstlicher Farb- und Aromastoffe sowie die Bevorzugung von einfacheren Inhaltsstoffen wie Proteinen, Ballaststoffen und Vollkorn. 

    Das Fazit der Investmentbank fällt eindeutig aus: PepsiCo biete eines der positivsten Risiko-Ertrags-Profile im gesamten Konsumgütersektor, insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbern wie Coca-Cola und Procter & Gamble. Das Unternehmen plant zudem, seine Kapitalrendite weiter zu steigern, indem es eine Free Cash Flow Conversion von mindestens 80 Prozent im Jahr 2026 und mindestens 90 Prozent im Jahr 2027 anstrebt. Die jährliche Dividendenerhöhung – die 53. in Folge – soll fortgesetzt werden. Aktuell liefert die Aktie rund 4 Prozent Dividendenrendite.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 127,5EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 16:07 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Julian Schick
