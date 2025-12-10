Münchener Rück: Neue Strategie 'Ambition 2030' & Ziele bis 2026
Mit „Ambition 2030“ setzt Munich Re neue Maßstäbe: kräftiges Gewinnwachstum, attraktive Ausschüttungen und ambitionierte Renditeziele prägen den langfristigen Kurs.
Foto: Lino Mirgeler - dpa
- Munich Re hat die Mehrjahresstrategie „Ambition 2030“ angekündigt, die auf steigende Gewinne und hohe Gewinnbeteiligungen für Aktionäre abzielt.
- Die Eigenkapitalrendite soll bis Ende 2030 über 18 % liegen, mit einem jährlichen Gewinnwachstum von über 8 % pro Aktie.
- Für 2026 wird ein IFRS-Nettogewinn von 6,3 Mrd. € angestrebt, bei einem Versicherungsumsatz von 64 Mrd. €.
- Im Rückversicherungsbereich wird ein Nettogewinn von 5,4 Mrd. € erwartet, mit einer Schaden-Kosten-Quote von 80 %.
- Das Geschäftsfeld ERGO soll ein Ergebnis von 0,9 Mrd. € erzielen, mit einer Schaden-Kosten-Quote von 89 %.
- Die Prognosen sind mit Unsicherheiten aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Entwicklungen sowie anderen Sondereffekten behaftet.
Der Kurs von Münchener Rück lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 539,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 542,60EUR das entspricht einem Plus von +0,52 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.082,50PKT (-0,13 %).
+0,85 %
+0,37 %
+0,33 %
+1,85 %
+5,06 %
+71,70 %
+119,84 %
+187,84 %
+1.448,54 %
