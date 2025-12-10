    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Münchener Rück: Neue Strategie 'Ambition 2030' & Ziele bis 2026

    Mit „Ambition 2030“ setzt Munich Re neue Maßstäbe: kräftiges Gewinnwachstum, attraktive Ausschüttungen und ambitionierte Renditeziele prägen den langfristigen Kurs.

    Münchener Rück: Neue Strategie 'Ambition 2030' & Ziele bis 2026
    Foto: Lino Mirgeler - dpa
    • Munich Re hat die Mehrjahresstrategie „Ambition 2030“ angekündigt, die auf steigende Gewinne und hohe Gewinnbeteiligungen für Aktionäre abzielt.
    • Die Eigenkapitalrendite soll bis Ende 2030 über 18 % liegen, mit einem jährlichen Gewinnwachstum von über 8 % pro Aktie.
    • Für 2026 wird ein IFRS-Nettogewinn von 6,3 Mrd. € angestrebt, bei einem Versicherungsumsatz von 64 Mrd. €.
    • Im Rückversicherungsbereich wird ein Nettogewinn von 5,4 Mrd. € erwartet, mit einer Schaden-Kosten-Quote von 80 %.
    • Das Geschäftsfeld ERGO soll ein Ergebnis von 0,9 Mrd. € erzielen, mit einer Schaden-Kosten-Quote von 89 %.
    • Die Prognosen sind mit Unsicherheiten aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Entwicklungen sowie anderen Sondereffekten behaftet.

    Der Kurs von Münchener Rück lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 539,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 542,60EUR das entspricht einem Plus von +0,52 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.082,50PKT (-0,13 %).


    Münchener Rück

    +0,85 %
    +0,37 %
    +0,33 %
    +1,85 %
    +5,06 %
    +71,70 %
    +119,84 %
    +187,84 %
    +1.448,54 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Münchener Rück: Neue Strategie 'Ambition 2030' & Ziele bis 2026 Mit „Ambition 2030“ setzt Munich Re neue Maßstäbe: kräftiges Gewinnwachstum, attraktive Ausschüttungen und ambitionierte Renditeziele prägen den langfristigen Kurs.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     