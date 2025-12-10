    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Prozess gegen Benko

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Urteil wohl gegen 17 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Prozess gegen René Benko: Urteil steht bevor.
    • Anklage: Gläubigerschädigung, 120.000 Euro versteckt.
    • Mögliche Strafe: bis zu zehn Jahre Haft.
    Prozess gegen Benko - Urteil wohl gegen 17 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    INNSBRUCK (dpa-AFX) - Im Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko hat sich der Schöffensenat zur Beratung zurückgezogen. Die Urteilsverkündung werde voraussichtlich gegen 17 Uhr erfolgen, teilte die Richterin den Prozessbeteiligten und dem Publikum mit.

    Benko sowie seine Ehefrau Nathalie sind am Landesgericht Innsbruck wegen des Verdachts der Gläubigerschädigung angeklagt. Sie sollen 120.000 Euro Bargeld und elf Uhren sowie weitere Gegenstände im Wert von 250.000 Euro vor den Gläubigern versteckt haben. Das Strafmaß liegt bei bis zu zehn Jahren Haft./mrd/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Prozess gegen Benko Urteil wohl gegen 17 Uhr Im Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko hat sich der Schöffensenat zur Beratung zurückgezogen. Die Urteilsverkündung werde voraussichtlich gegen 17 Uhr erfolgen, teilte die Richterin den Prozessbeteiligten und dem Publikum mit. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     