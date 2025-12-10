Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.12.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Ferrari
Tagesperformance: -5,07 %
Platz 1
Performance 1M: -9,25 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 2
Performance 1M: +14,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert. Analysten von JPMorgan heben das Kursziel auf 160 Euro, was positiv ist. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern und Unsicherheiten über das Windgeschäft. Anleger zeigen sich vorsichtig, während einige optimistisch bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 3
Performance 1M: -5,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von über 3% in den letzten 14 Tagen wird eine hohe Marktaktivität und starkes Käuferinteresse festgestellt. Die fundamentalen Daten, wie die positive Auftragslage und die Übernahme von Muni Berka, werden als stabilisierend angesehen. Die Diskussionen deuten auf eine gesunde Konsolidierung hin, trotz negativer Meinungen einzelner Mitglieder.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Vinci
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 4
Performance 1M: +2,94 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 5
Performance 1M: +6,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Boerse
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Börse im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um X% verloren, was zu einer pessimistischen Stimmung führt. Viele Anleger haben verkauft, da sie an der Nachfrage zweifeln. Trotz angekündigter Aktienrückkäufe wird das Vertrauen nicht zurückgewonnen, und die Erwartungen deuten auf einen weiteren Abwärtstrend hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Boerse eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 6
Performance 1M: +12,93 %
