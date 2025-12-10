Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy

Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert. Analysten von JPMorgan heben das Kursziel auf 160 Euro, was positiv ist. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern und Unsicherheiten über das Windgeschäft. Anleger zeigen sich vorsichtig, während einige optimistisch bleiben.