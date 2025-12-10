Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 10.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.12.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Andritz
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 1
Performance 1M: +1,69 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 2
Performance 1M: +12,80 %
PORR
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 3
Performance 1M: +24,27 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 4
Performance 1M: -7,69 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 5
Performance 1M: -2,54 %
