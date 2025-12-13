Taiwan und die Chips: Was passiert, wenn China die Insel übernimmt?

Dergunov warnt, dass eine gewaltsame Wiedervereinigung Taiwans mit dem chinesischen Festland katastrophale Folgen für den globalen Chip-Sektor und die allgemeine Stabilität der Weltwirtschaft hätte. "Der globale Technologiesektor könnte praktisch zum Erliegen kommen, wenn der Betrieb von Taiwan Semiconductor ernsthaft gestört würde", so Dergunov.

Eine militärische oder friedliche Übernahme Taiwans beschäftigt die Technologiebranche schon seit Jahren, vor allem im Hinblick auf die geopolitischen Spannungen rund um den weltweit größten Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Seeking Alpha hat zwei Analysten – Victor Dergunov und Jonathan Weber – gefragt, welche Auswirkungen eine solche Übernahme auf den globalen Chip-Sektor haben könnte.

Dennoch hängt viel davon ab, wie eine mögliche Übernahme Taiwans erfolgen würde. Ein militärischer Konflikt wäre selbst für China eine enorme Herausforderung und könnte die USA sowie andere Nationen in den Konflikt hineinziehen.

Im Gegensatz dazu würde eine friedliche Übernahme den Chip-Sektor und die Weltwirtschaft wahrscheinlich weniger stark belasten. "Die negativen Auswirkungen wären wahrscheinlich nur vorübergehend, und der globale Chipsektor würde sich schneller erholen", erklärt Dergunov.

Taiwan wird aus Investitionssicht hauptsächlich mit TSMC in Verbindung gebracht, das als Marktführer in der Halbleiterfertigung gilt. "Wenn Sie Geräte mit kleinen, fortschrittlichen Chips verwenden, wurden diese wahrscheinlich von TSMC hergestellt", betonen die Analysten.

Eine Drosselung der TSMC-Produktion, sollte China Taiwan unter seine Kontrolle bringen, wäre eine große Gefahr für Investoren und die gesamte Branche. Die laufenden Bemühungen der US-Regierung zur Risikominderung seien umfangreich, könnten jedoch zu spät kommen, da der Halbleitersektor sich sehr schnell entwickelt.

Investoren im Chip-Sektor sollten sich dieses Risikos bewusst sein und sich gegebenenfalls auf mögliche Schwankungen vorbereiten. Jonathan Weber hofft, dass ein Krieg vermieden werden kann, räumt jedoch ein, dass TSMC im Falle einer Eskalation der Spannungen zwischen Taiwan und China stark betroffen sein könnte. "Da TSMC für die globale Chip-Lieferkette so wichtig ist, könnten auch Unternehmen wie Apple, Nvidia und Advanced Micro Devices schwer getroffen werden", erklärt er.

Aufgrund der strategischen Bedeutung der Chipproduktion für die Weltwirtschaft könnten auch andere Sektoren und Länder erheblich unter den Auswirkungen leiden. Um die Versorgung aufrechtzuerhalten, wäre es entscheidend, dass Unternehmen wie Intel in der Lage sind, Produktionseinrichtungen außerhalb Taiwans auszubauen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



