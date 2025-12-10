Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.12.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nordex
Tagesperformance: +6,70 %
Platz 1
Performance 1M: -3,70 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 2
Performance 1M: -18,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Skepsis gegenüber Analystenbewertungen, insbesondere der BofA, die die Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro herabstufte. Die Kursentwicklung war negativ, jedoch wird die zukünftige Nachfrage nach Rüstungsprodukten als stabil eingeschätzt, was potenziell positive Impulse für HENSOLDT geben könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 3
Performance 1M: +10,30 %
Evotec
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 4
Performance 1M: -5,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% verloren, was Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Unternehmens aufwirft. Einige Anleger sind jedoch optimistisch bezüglich der neuen Strategie und der Zukunftsaussichten, während andere skeptisch bleiben und auf die negative Kursentwicklung hinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 5
Performance 1M: +12,93 %
