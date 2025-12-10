Munich Re will Gewinne bis 2030 deutlich steigern und Aktionäre beteiligen
- Munich Re plant jährliches Gewinnwachstum von 8%.
- Eigenkapitalrendite soll über 18% bis 2030 liegen.
- Nettoergebnis 2024: 6,3 Milliarden Euro angestrebt.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re hat sich für die kommenden Jahre weitere Gewinnsteigerungen vorgenommen. So soll das Ergebnis je Aktie bis 2030 pro Jahr um durchschnittlich mehr als acht Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch vor dem Kapitalmarkttag mit. Die Eigenkapitalrendite soll bis Ende 2030 über 18 Prozent liegen. Aktionäre sollen weiter von hohen Gewinnbeteiligungen profitieren: So strebt Munich Re eine Gesamtausschüttungsquote von mehr als 80 Prozent pro Jahr an. Der Kurs der Aktie legte zwischenzeitlich um rund ein Prozent zu, gab die Gewinne im Verlauf aber überwiegend wieder ab.
Für das kommende Jahr hat sich der Rückversicherer dank einer guten operativen Entwicklung ein Nettoergebnis von 6,3 Milliarden Euro vorgenommen. Dies liegt in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Versicherungsumsatz der Gruppe werde voraussichtlich bei 64 Milliarden Euro liegen und damit rund zwei Milliarden höher als am Markt erwartet. Die Kapitalanlagerendite dürfte sich auf über 3,5 Prozent verbessern. Im Rückversicherungsgeschäft rechnet Munich Re mit einem Nettogewinn von 5,4 Milliarden Euro. Die Tochter Ergo soll ihre Entwicklung der vergangenen Jahre auf einem Ergebnisniveau von 0,9 Milliarden Euro fortsetzen, hieß es.
Munich Re will an diesem Donnerstag auf dem Investorentag Details zu seinen neuen Zielen nennen./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 544,6 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 71,12 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 601,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 555,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +1,76 %/+20,10 % bedeutet.
Statt zu spekulieren, wäre ein Blick in den von der HV gebilligten Vergütungsbericht sinnvoll. Ich lese daraus, es gibt keine Aktienoptionen, etc., Bonus in Cash, Vorstand muss Aktien der Gesellschaft in Höhe ihrer jeweils aktuellen jährlichen Brutto-Grundvergütung halten. Für neue Vorstandsmitglieder gilt eine fünfjährige Aufbauphase (siehe S. 28).
