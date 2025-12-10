Erster Billionär der Welt?
Elon Musk: SpaceX-IPO könnte sein Vermögen verdoppeln
Elon Musk könnte bald der erste Billionär der Welt werden – vorausgesetzt, SpaceX gelingt der Börsengang im kommenden Jahr zu einer Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar.
Laut Berechnungen des Bloomberg Billionaires Index würde Musks Anteil an SpaceX im Falle eines SpaceX-IPO mehr als 625 Milliarden US-Dollar wert sein – eine Verdreifachung des aktuellen Wertes von 136 Milliarden US-Dollar.
Der Raumfahrtkonzern schreitet mit seinen Plänen für einen IPO voran und könnte mit einer Kapitalaufnahme von mehr als 30 Milliarden US-Dollar den größten Börsengang aller Zeiten realisieren. Die von Elon Musk geführte Raumfahrtfirma strebt eine Unternehmensbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar an. Damit würde SpaceX in die Nähe der Marktkapitalisierung von Saudi Aramco rücken, die 2019 mit ihrem Rekord-Börsengang 29 Milliarden US-Dollar einnahm.
Aktuell hält Musk etwa 42 Prozent an SpaceX. Laut dem Bloomberg Wealth Index, der die jüngsten Finanzierungsrunden und FCC-Daten berücksichtigt, würde dieser Anteil bei einer erfolgreichen Börseinschrift massiv an Wert gewinnen. Die Gesamtbewertung von Musks Vermögen würde nach einem erfolgreichen Börsengang auf 952 Milliarden US-Dollar ansteigen – ein Zuwachs von etwa 491 Milliarden US-Dollar.
Nach Informationen von Insider-Quellen plant SpaceX, den Börsengang frühestens Mitte bis Ende 2026 zu vollziehen. Allerdings könnte sich der Zeitpunkt aufgrund von Marktbedingungen oder anderen Faktoren auch auf 2027 verschieben. Eine offizielle Stellungnahme von SpaceX steht noch aus.
So arbeitet das Unternehmen aktuell an einer Vereinbarung, bei der Mitarbeiter Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zu einer Bewertung von mehr als 800 Milliarden US-Dollar verkaufen können. Dies würde SpaceX zurück an die Spitze der wertvollsten privaten Unternehmen katapultieren und Musks Vermögen um weitere 180 Milliarden US-Dollar erhöhen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
