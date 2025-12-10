PATRIZIA Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 10.12.2025

Die PATRIZIA Aktie konnte bisher um +15,63 % auf 8,5450€ zulegen. Das sind +1,1550 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PATRIZIA ist ein führender globaler Immobilieninvestmentpartner, der in über 20 Ländern tätig ist und ein Vermögen von über 50 Milliarden Euro verwaltet. Das Unternehmen bietet Lösungen in Wohn-, Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien. Hauptkonkurrenten sind Blackstone, CBRE und Savills. PATRIZIA überzeugt durch ein starkes Netzwerk, innovative Strategien und nachhaltige Lösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der PATRIZIA Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1,51 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PATRIZIA Aktie damit um -1,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PATRIZIA -5,86 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

PATRIZIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,86 % 1 Monat +2,43 % 3 Monate +1,51 % 1 Jahr -9,55 %

Informationen zur PATRIZIA Aktie

Es gibt 92 Mio. PATRIZIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 729,58 Mio.EUR € wert.

EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Key word(s): Contract/Funds PATRIZIA SE: PATRIZIA and investors agree on long-term extension of Dawonia's mandate and scheme for realisation of exit carry 10-Dec-2025 / 16:27 CET/CEST Disclosure of an inside information …

EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Vertrag/Fonds PATRIZIA SE: PATRIZIA und Investoren einigen sich auf langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats und Plan zur Realisation des Exit-Carry 10.12.2025 / 16:27 CET/CEST Veröffentlichung einer …

PATRIZIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PATRIZIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PATRIZIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.