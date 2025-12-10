    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMINISO Group Holding AktievorwärtsNachrichten zu MINISO Group Holding
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    MINISO eröffnet Deutschlands größtes Geschäft in der belebten Flinger Straße in Düsseldorf

    MINISO eröffnet Deutschlands größtes Geschäft in der belebten Flinger Straße in Düsseldorf
    Foto: adobe.stock.com

    DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 5. Dezember 2025 eröffnete MINISO seine neueste Filiale in der Flinger Straße 27 in Düsseldorf und damit seinen bislang größten Einzelhandelsstandort in Deutschland. Die Eröffnung des neuen Ladens erfüllt nicht nur die Erwartungen der lokalen Käufer, sondern stärkt auch die wachsende Präsenz von MINISO auf dem europäischen Markt. Als Ladenlokal, das rund um immersive IP-Themenwelten aufgebaut ist, bietet der Düsseldorfer Store der Stadt pünktlich zur Weihnachtszeit ein neues, spannendes Einkaufserlebnis.

    MINISO opened its newest store at Flinger Straße 27

    Der neue MINISO-Store befindet sich in der historischen und stark frequentierten Flinger Straße in Düsseldorf, im Zentrum eines der belebtesten Einkaufsviertel der Stadt, umgeben von führenden Mode- und Lifestyle-Marken. Die erstklassige Lage stärkt die wachsende Präsenz von MINISO in Deutschland und sorgt gleichzeitig für eine hohe tägliche Kundenfrequenz.

    Auf einer Fläche von über 500 Quadratmetern bietet die Filiale ein helles, verspieltes Design mit immersiven IP-Themenbereichen, darunter eine 2 Meter hohe Stitch-Figur, eine Blind-Box-Wand und Co-Branding-Displays, die Besuchern jeden Alters ein lebendiges, entdeckungsreiches Einkaufserlebnis bieten.

    Die neue Filiale führt rund 3.000 Artikel, darunter Vinyl-Plüschtiere, Blind Boxes und eine große Auswahl an kreativen Lifestyle-Produkten. Mit einem der verspieltesten Sortimente an Vinyl-Plüsch-Schlüsselanhängern von MINISO hat sich der Laden schnell zu einem kleinen „Schlüsselanhänger-Plüsch-Himmel" für Fans entwickelt, die ihre Favoriten auswählen möchten.

    MINISO Store IP Area

    Zu den Highlights gehört die neue Kollektion von MINISO zum Thema „Zootopia", die zeitgleich mit der Begeisterung für den neuen Film auf den Markt gebracht wurde. Entzückende Vinyl-Plüschtiere, Blind Boxes und Accessoires gehörten am Eröffnungstag schnell zu den am schnellsten verkauften Artikeln. Die Hello Kitty & Friends Capybara-Kollektion war ebenfalls ein Highlight und feierte ihr Debüt in Deutschland. Mit ihrem niedlichen Design und ihrem charmanten Aussehen war sie bei den Käufern sehr beliebt.

    MINISO’s new Zootopia-themed collection

    Der Store vereint außerdem beliebte IPs wie Hello Kitty & Friends Original, Stitch Gen Z und One Piece und bietet damit eine vielfältigere und verspieltere Produktpalette. Die Verbraucher können verschiedene IP-Kollektionen frei erkunden und dabei eine Vielzahl von Charakteren und kreativen Stilen entdecken.

    Am Eröffnungstag fand im Laden eine feierliche Zeremonie statt, bei der eine Reihe interaktiver Aktivitäten vorgestellt wurden, darunter ein Glücksrad und eine DJ-Performance, die eine große Menschenmenge anzog, die gerne daran teilnehmen wollte. Die lebhafte Atmosphäre und das starke Engagement in den sozialen Medien machten den Laden schnell zu einem beliebten neuen Ort für Fotos und Social-Media-Momente in Düsseldorf.

    the store hosted a ribbon-cutting ceremony

    Da IP-gesteuerter und erlebnisorientierter Einzelhandel weltweit weiter an Dynamik gewinnt, baut MINISO seine Präsenz in Europa rasch aus. In Deutschland hat die Marke seit der Eröffnung ihres ersten IP-Kollektionsladens in Essen 2024 ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. MINISO ist mittlerweile in wichtigen Städten wie München, Hannover und Düsseldorf vertreten, darunter auch an einem stark frequentierten Standort im Westfield Centro in Oberhausen – dem größten Einkaufszentrum des Landes und einem wichtigen kommerziellen Wahrzeichen. Mit weiteren bestätigten Eröffnungen in Aussicht ist MINISO bereit, den Verbrauchern in ganz Deutschland und darüber hinaus noch mehr frische Energie, beliebte IP-geführte Produkte und ansprechende Einzelhandelserlebnisse zu bieten.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841276/MINISO_opened_its_newest_store_at_Flinger_Stra_e_27.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841275/MINISO_Store_IP_Area.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841274/MINISO_s_new_Zootopia_themed_collection.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841273/the_store_hosted_a_ribbon_cutting_ceremony.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/miniso-eroffnet-deutschlands-groWtes-geschaft-in-der-belebten-flinger-straWe-in-dusseldorf-302638139.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MINISO eröffnet Deutschlands größtes Geschäft in der belebten Flinger Straße in Düsseldorf DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Am 5. Dezember 2025 eröffnete MINISO seine neueste Filiale in der Flinger Straße 27 in Düsseldorf und damit seinen bislang größten Einzelhandelsstandort in Deutschland. Die Eröffnung des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     