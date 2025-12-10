Patrizia lässt sich erste Gewinbeteiligungen aus Dawonia-Fonds auszahlen
- Patrizia verlängert Fondsmandat bis Ende 2030.
- Option auf weitere Verlängerungen besteht ebenfalls.
- Gewinnbeteiligung ab 2026, 49 Mio. Euro jährlich.
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienvermögensverwalter Patrizia hat sich mit Investoren seines größten Fonds auf eine Verlängerung des Mandats bis Ende 2030 geeinigt. Dabei bestehe die Option weiterer Verlängerungen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mit. Der Fonds mit einem Volumen von rund fünf Milliarden Euro hält seit 2013 die Anteile an dem Wohnungsunternehmen Dawonia. Der Kurs der Aktie schnellte am Nachmittag um fast 13 Prozent nach oben.
Im Rahmen der Mandatsverlängerung wurde Patrizia den Angaben zufolge das Recht eingeräumt, bereits ab 2026 einen Teil der bei einem Ausstieg fälligen Gewinnbeteiligung zu realisieren. Das Unternehmen würde Zahlungen von rund 49 Millionen Euro vor Steuern pro Jahr bis zum Jahr 2029 erhalten. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen bekäme Patrizia zudem die Möglichkeit, eine weitere Zahlung in derselben Höhe im Jahr 2031 zu erhalten. Dies werde die Finanzlage der Patrizia über mehrere Jahre positiv beeinflussen, hieß es. Die verbleibende Gewinnberechtigung werde bei einem tatsächlichen Ausstieg aus dem Dawonia-Investment realisiert./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,91 % und einem Kurs von 8,27 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 17:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um -2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,27 %.
Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 744,35 Mio..
PATRIZIA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,7778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +24,07 %/+11,66 % bedeutet.
Wenn man sich die letzten Insiderkäufe einmal genau anschaut, dann sieht man doch ein großes Kauf-Volumen im Bereich 7,10 - 7,55 Euro.
Patrizia ist mittlerweile ein reiner Investment Manager, eigene Immobilien gibt es kaum noch.