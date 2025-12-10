Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.200,54USD pro Feinunze und notiert damit -0,08 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 60,75USD und damit +0,12 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,46USD und verzeichnet ein Minus von -1,05 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,77USD und verzeichnet ein Minus von -1,06 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.472,50 USD -2,03 % Platin 1.640,00 USD -2,76 % Kupfer London Rolling 11.537,69 USD +0,75 % Aluminium 2.859,00 PKT +1,21 % Erdgas 4,606 USD +1,18 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -2,76 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.12.25, 17:29 Uhr.