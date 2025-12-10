Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.200,54USD pro Feinunze und notiert damit -0,08 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 60,75USD und damit +0,12 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,46USD und verzeichnet ein Minus von -1,05 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,77USD und verzeichnet ein Minus von -1,06 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.472,50USD
|-2,03 %
|Platin
|1.640,00USD
|-2,76 %
|Kupfer London Rolling
|11.537,69USD
|+0,75 %
|Aluminium
|2.859,00PKT
|+1,21 %
|Erdgas
|4,606USD
|+1,18 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Minus von -2,76 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.12.25, 17:29 Uhr.