    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    AKTIE IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fraport auf August-Tief - Goldman verweist auf Investitionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport-Aktien fallen um 7,1 % auf 67,10 Euro.
    • Analysten warnen vor steigenden Investitionsausgaben.
    • Exane BNP Paribas stuft Fraport von "Outperform" auf "Neutral" ab.
    AKTIE IM FOKUS - Fraport auf August-Tief - Goldman verweist auf Investitionen
    Foto: Silas Stein - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Mittwochnachmittag mit deutlichen Kursverlusten auf einen Analystenhinweis zu Aussagen auf einer Investorenkonferenz reagiert. Die Papiere des Flughafenbetreibers sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang August ab und notierten zuletzt 7,1 Prozent im Minus bei 67,10 Euro. Sie näherten sich im Tagestief der 200-Tage-Linie, die bei 66,59 Euro verläuft.

    Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs verwies in einem Kommentar auf Signale des Managements bei einer Investorenveranstaltung in Paris. Demnach seien mittelfristig Investitionsausgaben signalisiert worden, die deutlich höher ausfallen, als vor den Ergebnissen des dritten Quartals erwartet worden war.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fraport AG!
    Long
    62,91€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 12,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    73,27€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 11,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bislang war man am Markt davon ausgegangen, dass Fraport nach einer investitionsintensiven Phase mit dem Bau des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen bei den Investitionen nun etwas kürzertreten würde. Creuset schrieb in seiner Studie, dass dieses Thema die Debatte über den Flughafenbetreiber nach dem Kursanstieg der Papiere wieder ändern könnte. Er hatte die Fraport-Aktien erst im November auf "Neutral" abgestuft - auch wegen des Risikos steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin.

    Zudem hatten die Analysten von Exane BNP Paribas ihr Votum für die Fraport-Titel am Mittwoch von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 74 Euro gesenkt./edh/tih/jha/

    Fraport

    -5,33 %
    -4,08 %
    -2,69 %
    -4,02 %
    +33,02 %
    +65,18 %
    +43,82 %
    +23,25 %
    +205,13 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,75 % und einem Kurs von 68,05 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -4,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 86,00Euro was eine Bandbreite von -4,90 %/+25,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fraport - 577330 - DE0005773303

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fraport. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Fraport auf August-Tief - Goldman verweist auf Investitionen Die Aktien von Fraport haben am Mittwochnachmittag mit deutlichen Kursverlusten auf einen Analystenhinweis zu Aussagen auf einer Investorenkonferenz reagiert. Die Papiere des Flughafenbetreibers sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang August ab …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     