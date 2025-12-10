CXZONE VON ACTO ERHÄLT ZWEI AUSZEICHNUNGEN BEI DEN 2025 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY EXCELLENCE AWARDS

TORONTO und NEW YORK, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ACTO , ein führender Anbieter von AI-first-Lösungen für Life Sciences, Veeva-Produktpartner und Mitglied des Veeva AI-Partnerprogramms, gab heute bekannt, dass ACTOs CxZone bei den 2025 Pharmaceutical Technology Excellence Awards zwei Auszeichnungen erhalten hat.

Die erste und einzige KI-simulierte Rollenspiel-Lösung, die exklusiv für Fachleute im Pharmabereich entwickelt wurde und für ihre herausragende Leistung im Bereich KI-Rollenspiel und Feldsimulation ausgezeichnet wurde

Als erste und einzige KI-simulierte Rollenspiellösung, die ausschließlich für pharmazeutische Außendienstmitarbeiter entwickelt wurde, wurde CxZone sowohl in der Kategorie Innovation (KI-Rollenspiel) als auch in der Kategorie Produkteinführung (Feldsimulation) ausgezeichnet. Lesen Sie hier über die Anerkennung von ACTO bei den 2025 Pharmaceutical Technology Excellence Awards.

„Diese Anerkennung bestätigt unseren maßgeschneiderten Ansatz bei der Entwicklung von CxZone, der darauf abzielte, Außendienstmitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich auf möglichst menschliche Weise zu präsentieren", erklärte Parth Khanna , CEO von ACTO. „CxZone kann Fachkräften vor Ort dabei helfen, schwierige Gespräche zu üben, verschiedene Ansätze zu testen und Selbstvertrauen aufzubauen. Indem Fachleute vor Ort dabei unterstützt werden, die Sprache der Medizin klar und selbstbewusst zu sprechen, können Interaktionen mit Gesundheitsdienstleistern authentisch sein und mehr Vertrauen schaffen."

„Die Jury war beeindruckt davon, wie CxZone künstliche Intelligenz auf eine sehr reale und komplexe Herausforderung der Branche anwendet: die Umsetzung von Strategien in sinnvolle, konforme Gespräche mit Fachkräften im Gesundheitswesen", erklärte Tina Ross, Awards Manager bei Pharmaceutical Technology. „Durch die Kombination von einfühlsamen, klinisch fundierten Simulationen mit der nahtlosen Integration aktueller, von der MLR genehmigter Inhalte hat sich ACTO als zukunftsorientierter Partner für den Life-Sciences-Sektor und als klarer Gewinner in den Kategorien „Innovation" und „Produkteinführungen" hervorgetan."