    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVeeva Systems Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Veeva Systems Registered (A)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    CXZONE VON ACTO ERHÄLT ZWEI AUSZEICHNUNGEN BEI DEN 2025 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY EXCELLENCE AWARDS

    CXZONE VON ACTO ERHÄLT ZWEI AUSZEICHNUNGEN BEI DEN 2025 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY EXCELLENCE AWARDS
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Die erste und einzige KI-simulierte Rollenspiel-Lösung, die exklusiv für Fachleute im Pharmabereich entwickelt wurde und für ihre herausragende Leistung im Bereich KI-Rollenspiel und Feldsimulation ausgezeichnet wurde

    TORONTO und NEW YORK, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ACTO, ein führender Anbieter von AI-first-Lösungen für Life Sciences, Veeva-Produktpartner und Mitglied des Veeva AI-Partnerprogramms, gab heute bekannt, dass ACTOs CxZone  bei den 2025 Pharmaceutical Technology Excellence Awards zwei Auszeichnungen erhalten hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Veeva Systems A!
    Long
    199,77€
    Basispreis
    2,61
    Ask
    × 7,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    259,72€
    Basispreis
    2,85
    Ask
    × 7,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ACTO’S CxZone Wins Dual Honors In 2025 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Excellence Awards -- The First and Only AI-Simulated Roleplay Solution Exclusively Designed for Pharmaceutical Field Professionals, CxZone was awarded for AI Roleplay and Field Simulation Excellence.

    Als erste und einzige KI-simulierte Rollenspiellösung, die ausschließlich für pharmazeutische Außendienstmitarbeiter entwickelt wurde, wurde CxZone sowohl in der Kategorie Innovation (KI-Rollenspiel) als auch in der Kategorie Produkteinführung (Feldsimulation) ausgezeichnet. Lesen Sie hier über die Anerkennung von ACTO bei den 2025 Pharmaceutical Technology Excellence Awards.

    „Diese Anerkennung bestätigt unseren maßgeschneiderten Ansatz bei der Entwicklung von CxZone, der darauf abzielte, Außendienstmitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich auf möglichst menschliche Weise zu präsentieren", erklärte Parth Khanna, CEO von ACTO. „CxZone kann Fachkräften vor Ort dabei helfen, schwierige Gespräche zu üben, verschiedene Ansätze zu testen und Selbstvertrauen aufzubauen. Indem Fachleute vor Ort dabei unterstützt werden, die Sprache der Medizin klar und selbstbewusst zu sprechen, können Interaktionen mit Gesundheitsdienstleistern authentisch sein und mehr Vertrauen schaffen."

    „Die Jury war beeindruckt davon, wie CxZone künstliche Intelligenz auf eine sehr reale und komplexe Herausforderung der Branche anwendet: die Umsetzung von Strategien in sinnvolle, konforme Gespräche mit Fachkräften im Gesundheitswesen", erklärte Tina Ross, Awards Manager bei Pharmaceutical Technology. „Durch die Kombination von einfühlsamen, klinisch fundierten Simulationen mit der nahtlosen Integration aktueller, von der MLR genehmigter Inhalte hat sich ACTO als zukunftsorientierter Partner für den Life-Sciences-Sektor und als klarer Gewinner in den Kategorien „Innovation" und „Produkteinführungen" hervorgetan."

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    CXZONE VON ACTO ERHÄLT ZWEI AUSZEICHNUNGEN BEI DEN 2025 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY EXCELLENCE AWARDS Die erste und einzige KI-simulierte Rollenspiel-Lösung, die exklusiv für Fachleute im Pharmabereich entwickelt wurde und für ihre herausragende Leistung im Bereich KI-Rollenspiel und Feldsimulation ausgezeichnet wurde TORONTO und NEW YORK, 10. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     