SecureAuth, führender Anbieter von KI- und Cybersicherheitslösungen, ernennt Geoffrey Mattson zum neuen CEO, um Unternehmen bei der Sicherung komplexer Identitäten von Menschen, Maschinen und KI-Agenten zu unterstützen

IRVINE, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 10. Dezember 2025 / SecureAuth , ein führender Anbieter von KI-gestützten Identitätssicherheitslösungen, gab heute die Ernennung von Geoffrey Mattson zum Chief Executive Officer bekannt. Die Ernennung von Herrn Mattson leitet den Beginn der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens ein, da Unternehmen mit einem raschen Anstieg von KI-Agenten mit echten Befugnissen konfrontiert sind – eine Veränderung, die die Komplexität von Geschäftsbeziehungen erhöht und einen dringenden Bedarf an moderner Identitätssicherheit schafft.

Das Board of Directors dankt dem scheidenden CEO Joseph Dhanapal, der weiterhin als strategischer Berater tätig sein wird. Während seiner Amtszeit investierte SecureAuth massiv in die Entwicklung einer Sicherheitsplattform der nächsten Generation, die sich durch unsere marktführende, KI-gestützte Risiko-Engine auszeichnet. Mit dieser Plattform ist SecureAuth gut positioniert, um die steigende Nachfrage nach Identitäts- und Zugriffsmanagement zu bedienen, da agentenbasierte KI die Identität von einer statischen Zugriffskontrolle in eine dynamische Steuerungsebene für die Verwaltung komplexer Beziehungen zwischen Menschen, Maschinen und KI verwandelt.

Herr Mattson ist ein weltweit anerkannter Cybersicherheits- und KI-Engineer und Führungskraft mit einer Erfolgsbilanz in der Skalierung wachstumsstarker Sicherheitsunternehmen und der Bereitstellung fortschrittlicher Identitäts- und Bedrohungserkennungstechnologien für globale Unternehmen. Zuvor war er CEO von Xage Security, Mitbegründer und Leiter von MistNet.ai (übernommen von LogRhythm) und hatte Führungspositionen im Produkt- und Engineeringbereich bei Unternehmen inne, die von wachstumsstarken Start-ups bis hin zu Juniper Networks, Huawei, Nortel und Bell Labs in Europa, Asien und den USA reichten. Er hat einen Master-Abschluss in Informatik und hält mehrere Patente in den Bereichen KI, Cybersicherheit und Netzwerke.

„Geoff vereint fundierte technische Kompetenz mit bewährter operativer Erfahrung genau in den Märkten, in denen SecureAuth eine führende Position einnehmen will“, sagte Vik Verma, Chairman des Board of Directors von SecureAuth. „Bei der Identität geht es nicht mehr nur darum, sich anzumelden, sondern sie wird zur Steuerungsebene für die Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI-Agenten. Geoff hat seine Karriere damit verbracht, Plattformen am Schnittpunkt von Sicherheit, Netzwerken und KI aufzubauen und zu skalieren. Er ist der richtige Ansprechpartner, um Kunden dabei zu helfen, das wachsende Netz von KI-Agenten, Workflows und Diensten, die in ihrem Namen agieren, sicher zu nutzen und diesen Bedarf in ein explosives Wachstum für SecureAuth umzusetzen.“