    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 11. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport und Carl Zeiss Meditec veröffentlichen Zahlen.
    • Ifo-Institut und RWI präsentieren Konjunkturprognosen.
    • EZB und Berenberg geben Ausblicke auf Märkte.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 11. Dezember 2025
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Dezember 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24
    07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025 (9.00 Uhr), Mainz 08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre 10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz (für Journalisten 10.00 Uhr) anlässlich ihres Kapitalmarkttages vom 10.12.25 15:00 DEU: Digitales BASF Research Presse Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen 15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day
    15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day
    FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day
    CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable
    USA: Broadcom, Q4-Zahlen
    USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen
    USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25
    10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt
    10:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose 10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose 11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe zu «Von der Krise zur Wende? Bauwirtschaft zwischen Wohnungsnot und Sondervermögen»

    10:00 DEU: Online-Pressegespräch Europäische Zentralbank (EZB) zur Vorstellung des Abschlussberichts der «High Level Task Force on Simplification» Mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. In dem Bericht werden konkrete Empfehlungen an die EU-Kommission zur Vereinfachung des europäischen Aufsichts-, Regulierungs- und Berichtsrahmens enthalten sein.

    12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding

    DEU: Auftaktveranstaltung Chemieagenda 2045 u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und VCI-Präsident Markus Steilemann

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

    USA: US-Zensusbüro gibt Zahlen zur Weltbevölkerung bekannt °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 11. Dezember 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Dezember 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen 07:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025 (9.00 Uhr), Mainz …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     