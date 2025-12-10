Termine am 11. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

07:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025 (9.00 Uhr), Mainz 08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre 10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz (für Journalisten 10.00 Uhr) anlässlich ihres Kapitalmarkttages vom 10.12.25 15:00 DEU: Digitales BASF Research Presse Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen 15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day

FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day

CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen

USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

10:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose 10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose 11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/25



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe zu «Von der Krise zur Wende? Bauwirtschaft zwischen Wohnungsnot und Sondervermögen»

10:00 DEU: Online-Pressegespräch Europäische Zentralbank (EZB) zur Vorstellung des Abschlussberichts der «High Level Task Force on Simplification» Mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. In dem Bericht werden konkrete Empfehlungen an die EU-Kommission zur Vereinfachung des europäischen Aufsichts-, Regulierungs- und Berichtsrahmens enthalten sein.

12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding

DEU: Auftaktveranstaltung Chemieagenda 2045 u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und VCI-Präsident Markus Steilemann

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



USA: US-Zensusbüro gibt Zahlen zur Weltbevölkerung bekannt °



