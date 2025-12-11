Wichtige Studie gekippt! Wird aus Bayers Höhenflug jetzt ein krasser Absturz?

Erst durch interne E-Mails aus dem Jahr 2017 sei sichtbar geworden, dass Monsanto-Mitarbeiter offenbar an wesentlichen Passagen des Artikels mitgeschrieben hatten, ohne als Autoren genannt zu werden. Außerdem kamen Hinweise auf finanzielle Vergütungen an die offiziell genannten Autoren ans Licht. Die Herausgeber sehen deshalb keinen Vertrauensgrund mehr für die damaligen Schlussfolgerungen der Studie. Entscheidend: Bereits zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung seien alternative Langzeitstudien nicht berücksichtigt worden, die zu anderen Ergebnissen kamen.

Es ist ein Paukenschlag in einer seit Jahren erbittert geführten Auseinandersetzung: Die sogenannte Williams-Studie von 2000, ein zentrales Element der Verteidigungsstrategie von Bayer und eine entscheidende Grundlage für Bewertungen der US-Umweltbehörde EPA, wurde von der Fachzeitschrift Regulatory Toxicology and Pharmacology Anfang der Woche offiziell zurückgezogen. Das Papier hatte über Jahrzehnte erheblichen Einfluss auf regulatorische Entscheidungen. Es stützte die These, Glyphosat – der Wirkstoff im Herbizid Roundup – sei nicht krebserregend.

Die Bedeutung der Studie – und warum der Rückzug problematisch ist

Für Bayer war die Williams-Studie über Jahrzehnte eine Art wissenschaftlicher Eckpfeiler. Sie stützte die Einschätzung der EPA, dass Glyphosat bei sachgemäßer Anwendung nicht krebserregend sei. Ohne diese Studie fehlt ein bedeutender Baustein in der Argumentationskette: Die Leverkusener müssen nun erklären, dass der Rückzug eines vielzitierten Artikels nicht automatisch die regulatorische Bewertung infrage stellt.

Bayer reagierte entsprechend: "Glyphosat ist das in den letzten 50 Jahren am umfassendsten untersuchte Herbizid." Unter führenden Regulierungsbehörden weltweit herrsche Einigkeit, dass Glyphosat bei sachgemäßer Anwendung sicher sei. Der Konzern betonte, dass es sich um einen reinen Übersichtsartikel handle.

Warum die Aktie zuletzt so stark gestiegen ist

Während der wissenschaftliche Rückschlag schwer wiegt, dominiert an der Börse derzeit ein ganz anderer Faktor: die wachsende Chance, das Bayer das Glyphosat-Kapitel juristisch beenden könne. Die Hoffnungen darauf stiegen schlagartig, als Bayer eine aussichtsreiche Unterstützung vermeldete.

Die US-Regierung unterstützt Bayers dritten Versuch, den Fall vor den Supreme Court zu bringen. Der Solicitor General – der oberste Rechtsberater der Regierung – hat dem Gericht empfohlen, das Verfahren anzunehmen. Eine Annahme gilt unter Analysten inzwischen als wahrscheinlich. Gelingt dies, könnte der Oberste Gerichtshof ein Grundsatzurteil fällen, das die milliardenschweren Klagerisiken für Bayer weitgehend beendet.

Diese Aussicht hat der Bayer-Aktie zuletzt Flügel verliehen und dafür gesorgt, dass die Aktie seit Jahresbeginn um 88 Prozent zugelegt hat. Die Aktie sprang nach der US-Empfehlung zeitweise um 15 Prozent nach oben – der höchste Stand seit Anfang 2024.

Hat der Rückzug der Studie Einfluss auf das mögliche Urteil des Supreme Court?

Die zentrale Frage lautet: Wird der Rückzug der Williams-Studie den Supreme Court beeinflussen?

Auf den Kern des Verfahrens hat der Rückzug kaum direkten Einfluss. Das Gericht muss nicht über die wissenschaftliche Frage entscheiden, ob Glyphosat Krebs verursacht. Es geht ausschließlich um die Rechtsfrage der sogenannten Federal Preemption: Darf ein einzelner US-Bundesstaat strengere Warnhinweise verlangen als die Bundesbehörde EPA – selbst wenn die EPA keine Warnung vorsieht?

Damit steht die Kollision zwischen Bundesrecht und einzelstaatlichem Recht im Mittelpunkt der Entscheidung des Supreme Courts. Fällt sie zugunsten des Bundesrechts, wäre Bayer bei den Glyphosat-Klagen einen gewaltigen Schritt weiter.

Bundesrecht: Die EPA hat Glyphosat zugelassen, ohne einen Krebswarnhinweis zu verlangen.

Staatenrecht: Mehrere US-Gerichte in Bundesstaaten wie Kalifornien entschieden, dass Bayer dennoch für fehlende Warnhinweise haftbar sei.

Genau diesen Widerspruch soll das Supreme Court klären. Und weil es um eine rein juristische Frage geht, spielt der Rückzug der Williams-Studie nur eine indirekte Rolle. Er könnte das Vertrauen in Bayers wissenschaftliche Basis schwächen – aber die juristische Kernfrage bleibt davon unberührt.

Mein Tipp: Bayer hat weiterhin gute Karten – mit einer Ausnahme

Der Rückzug der Williams-Studie kommt zur Unzeit für Bayer, aber mindert die Chance der Leverkusener vorerst nicht. Die Chancen auf einen Befreiungsschlag vor dem Supreme Court stehen weiterhin gut. Ein Grundsatzurteil zugunsten Bundesrechts beziehungsweise zugunsten Bayers könnte zehntausende Klagen abräumen und die jahrelange Belastung der Aktie beenden.

Es hinterlässt auch einen faden Beigeschmack, dass die Studie nur kurze Zeit später zurückgezogen wird, nachdem sich die US-Regierung dafür einsetzt, dass es zu einem Grundsatzurteil durch das Supreme Court kommt. Schließlich wurde der E-Mail-Verkehr ja schon 2017 offen gelegt.

Ein klitzekleiner Haken bleibt jedoch

Gefährlich könnte es für Bayer allerdings dann werden, wenn die EPA ihre Position aufgrund der neuen Enthüllungen überdenken würde. Sollte die Behörde Glyphosat künftig doch als krebserregend einstufen, würde sich der juristische Boden fundamental ändern – und Bayer wäre erneut in schwerem Fahrwasser.

Derzeit gilt aber: Der wissenschaftliche Rückschlag sorgt für Unruhe, doch juristisch hat Bayer weiterhin gute Karten. Das kann man auch am Aktienkurs ablesen, der auf den Rückzug der Studie keinerlei Reaktion zeigte. Auch hat noch kein Analyst warnend den Finger gehoben. Das Gegenteil ist der Fall. Erst Anfang der Woche hat JPMorgan Bayer von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 50 Euro verdoppelt.

Anleger sollten den Rückzug der Studie daher zur Kenntnis nehmen, aber sich davon nicht beeindrucken lassen. Alles deutet darauf hin, dass Bayer die besseren Karten in der Hand hat. Und Donald Trump dürfte sicherlich auch sehr erfreut sein, dass es ein Grundsatzurteil gibt, welches Bundesrecht über Staatenrecht stellt.

