Urteil
15 Monate Bewährungsstrafe für Ex-Milliardär Benko
Für Sie zusammengefasst
- René Benko erneut wegen Gläubigerschädigung verurteilt.
- Landesgericht Innsbruck verhängt 15 Monate Bewährung.
- Ex-Milliardär und Signa-Gründer steht unter Druck.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der österreichische Ex-Milliardär René Benko ist zum zweiten Mal wegen Schädigung seiner Gläubiger verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck verhängte gegen den Gründer des Immobilien- und Handelsimperiums Signa eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten./mrd/DP/nas
