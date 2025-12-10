Wirtschaft
Dax lässt geringfügig nach - Öl und Gas günstiger
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.130 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start im Minus baute der Dax am Vormittag seine Verluste aus, bevor er sich am Nachmittag dem Vortagesschluss wieder annäherte.
"Der Dax 40 verweilt weiter in einer abwartenden Haltung und bewegt sich im bisherigen Handelsverlauf kaum von der Stelle", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Auch die Verteilung von Gewinnern und Verlierern habe sich nicht groß geändert und spiegle die Haltung der Investoren vor dem Zinsentscheid in den USA sehr gut wider. "Die Karten werden ab morgen wieder neu gemischt und dann wird sich zeigen, ob sich die Jahresendrallye fortsetzen wird oder aber zum Ende kommen wird."
An der Spitze der Kursliste in Frankfurt standen bis kurz vor Handelsschluss die Papiere von Siemens Energy, Fresenius und Fresenius Medical Care. Am Tabellenende fanden sich die Akten von Rheinmetall, Infineon und Deutscher Börse wieder.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Januar kostete 27 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund sieben bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 61,45 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1647 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8586 Euro zu haben.
Frudost schrieb 28.11.25, 10:43
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SIEMENS-ENERGY-AG-113013151/bewertung/
|Marktwert
|97,47 Mrd.
|KGV 2025
|62,1x
|KGV 2026 *
|32,5x
|Enterprise Value (EV)
|92,16 Mrd.
|EV / Sales 2025
|2,17x
|EV / Sales 2026 *
|2,09x
|Streubesitz
|81,74 %
|Rendite 2025 *
|0,55 %
|Rendite 2026 *
|1,36 %
Info zu deinem KGV 65 so schaut die Vorausschau für 2026 mit 32,5 aus. Und für einen dynamischen wachsenden Unternehmen ein "günstiges" KGV
Holzfeld schrieb 27.11.25, 18:42
Hallo Leute..
habe mir nochmals kurz die Eckdaten von GE Vernova grob angeschaut..die haben ein KGV um die 90, haben nur einen Bruchteil von SE als Auftragsbestand. Da frage ich mich was in aller Welt rechtfertigt einen Kurs um die 500 Euro ? ..nur weil es eine " AMI-Aktie ist ?..ich bleibe drin bzw. erhöhe meinen Bestand wenn ich demnächst wieder cash habe. Je nachdem wie schnell das mittlerweile nicht mehr so grosse " Problem " mit den Windrädern / Gamesa gelöst ist bzw. das Windgeschäft vielleicht doch verkauft wird (..war ja mal in der Diskussion ) wage ich mal die Prognose dass wir Ende 2026 bei min. bei 200 Euro stehen..nur meine Meinung.
Erdman schrieb 17.11.25, 15:30
Ist ein KGV von 65 nicht viel zu hoch?
