    DAX tritt auf der Stelle – US-Börsen ziehen davon, Techwerte unter Druck

    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während DAX & Co. nur verhalten zulegen, ziehen einzelne Gewinnerwerte deutlich davon – vor allem in MDAX, SDAX und S&P 500.

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich, mit leichten Gewinnen an den Leitbörsen und gemischten Vorzeichen im deutschen Markt. Der DAX notiert aktuell bei 24.140,98 Punkten und liegt damit 0,07 Prozent im Plus. Etwas freundlicher präsentiert sich der MDAX, der um 0,34 Prozent zulegt und bei 29.754,62 Punkten steht. Leichte Verluste verzeichnet dagegen der SDAX: Der Nebenwerteindex gibt um 0,04 Prozent nach und notiert bei 16.829,39 Punkten. Deutlicher unter Druck steht der TecDAX, der technologieorientierte Index verliert 0,40 Prozent auf 3.571,02 Punkte. In den USA überwiegen dagegen die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,46 Prozent auf 47.791,43 Punkte und zeigt damit eine robustere Entwicklung als die großen deutschen Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 legt leicht um 0,05 Prozent zu und steht bei 6.844,62 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die US-Märkte damit etwas fester als der deutsche Markt, wo vor allem Technologiewerte im TecDAX für eine gedämpfte Stimmung sorgen, während Standard- und Mid Caps im DAX und MDAX moderat zulegen.

    DAX Topwerte

    Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.62% an, gefolgt von Fresenius mit 2.61% und Fresenius Medical Care, das um 2.05% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichneten Infineon Technologies einen Rückgang von -2.09%, Deutsche Boerse fiel um -2.14% und Rheinmetall sank um -2.31%. Diese Werte stehen im starken Kontrast zu den Topwerten des DAX.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 8.60% hervor, gefolgt von Nordex mit 7.91% und Hochtief, das um 3.69% zulegte. Diese Werte zeigen eine deutliche Stärke im Vergleich zu den MDAX Flopwerten.

    MDAX Flopwerte

    HENSOLDT fiel um -3.26%, während TUI mit -5.36% und Fraport mit -5.76% noch stärkere Verluste verzeichneten. Diese negativen Entwicklungen stehen im Gegensatz zu den Topwerten des MDAX.

    SDAX Topwerte

    PATRIZIA führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 11.88% an, gefolgt von SMA Solar Technology mit 3.70% und Energiekontor, das um 3.19% zulegte. Diese positiven Werte heben sich deutlich von den Flopwerten ab.

    SDAX Flopwerte

    Im SDAX verzeichnete Hamborner REIT einen Rückgang von -2.92%, während Formycon mit -4.16% und Elmos Semiconductor mit -4.17% noch stärkere Verluste hinnehmen mussten. Diese Flopwerte stehen im klaren Gegensatz zu den Topwerten.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt Nordex erneut Stärke mit einem Anstieg von 7.91%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 3.70% und Evotec, das um 2.42% zulegte. Diese Werte verdeutlichen die positive Entwicklung im TecDAX.

    TecDAX Flopwerte

    Infineon Technologies fiel um -2.09%, während HENSOLDT mit -3.26% und Elmos Semiconductor mit -4.17% ebenfalls negative Entwicklungen aufwiesen. Diese Flopwerte stehen im Kontrast zu den positiven Topwerten.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Nike (B) mit einem Anstieg von 2.68%, gefolgt von American Express mit 2.23% und JPMorgan Chase, das um 2.09% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.

    Dow Jones Flopwerte

    Verizon Communications verzeichnete einen Rückgang von -0.70%, während NVIDIA um -1.13% fiel und Microsoft mit -2.35% die größten Verluste im Dow Jones hinnehmen musste. Diese Flopwerte stehen im Gegensatz zu den Topwerten.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht GE Vernova mit einem Anstieg von 13.58% hervor, gefolgt von LKQ mit 4.58% und Omnicom Group, das um 4.26% zulegte. Diese positiven Entwicklungen heben sich deutlich von den Flopwerten ab.

    S&P 500 Flopwerte

    Microsoft fiel um -2.35%, während Blackstone mit -2.55% und TransDigm Group mit -2.80% ebenfalls negative Entwicklungen verzeichneten. Diese Flopwerte stehen im klaren Gegensatz zu den Topwerten des S&P 500.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
