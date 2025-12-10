Der Siegeszug des "instrumentellen Kapitals"

Mittlerweile verwalten diese Fonds über 14 Billionen US-Dollar weltweit, wie aus einer Studie von Goldman Sachs hervorgeht, was sie zu einem der mächtigsten Akteure in der globalen Finanzwelt macht.

Staatsfonds, die ursprünglich dazu dienten, nationale Vermögenswerte zu sichern und zukünftige Generationen abzusichern, sind zunehmend zu einem Instrument der geopolitischen Einflussnahme geworden. Das Konzept des "instrumentellen Kapitals" beschreibt die doppelte Rolle dieser Fonds: Sie sind nicht nur eine Quelle, um die Renten der Staatsbürger zu sichern oder für finanzielle Renditen, sondern auch ein Mittel zur Ausweitung staatlicher Macht.

Ein zentraler Aspekt des instrumentellen Kapitals zeigt sich in der rasant steigenden Bedeutung der Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Diese Länder haben ihre Sovereign Wealth Funds (SWF) strategisch ausgebaut, um wirtschaftliche Diversifizierung zu fördern und sich als globale Finanz- und Innovationszentren zu etablieren.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres stellten diese Staaten 40 Prozent der weltweiten staatlichen Investitionen, zeigen Daten von Global SWF. Damit sind sie nicht nur bedeutende Investoren, sondern auch entscheidende Akteure, die zunehmend Einfluss auf globale Märkte und politische Entscheidungen nehmen. Der Gesamtwert der SWFs in der Region liegt mittlerweile bei 5,6 Billionen US-Dollar – eine Summe, die die Staatsfonds der Golfstaaten zur drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt macht. Bis 2030 wird dieser Wert voraussichtlich auf 8,8 Billionen US-Dollar steigen.

Die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Region, vor allem seit den 2010er Jahren, haben die Ausrichtung der SWFs neu definiert. Unter den jüngeren, reformorientierten Führungskräften in den Golfstaaten hat sich das Ziel dieser Fonds von der reinen Rentabilität hin zur Förderung von nationaler Entwicklung und wirtschaftlicher Diversifizierung verschoben. Die globalen Veränderungen im Energiemarkt, insbesondere die Energiewende und der Aufstieg neuer Energiequellen, stellen eine langfristige Bedrohung für die Geschäfte mit fossilen Brennstoffressourcen der Golfstaaten dar.

Vor diesem Hintergrund investieren diese Länder zunehmend in zukunftsweisende Technologien wie künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur. Dies entspricht einem Paradigmenwechsel: Während die Golfstaaten früher vor allem als Öl- und Gaslieferanten dominierten, investieren sie nun in innovative Sektoren, die nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Machtausweitung dienen. Was in den Golfstaaten begonnen hat, ist längst kein regionales Phänomen mehr. Staatsfonds aus anderen Regionen wie Südostasien und Lateinamerika folgen zunehmend dem Beispiel der Golfstaaten.

Ein weiterer Beschleuniger des Trends zu instrumentellem Kapital ist die Entwicklung von generativer KI. Diese Technologie hat das Potenzial, nicht nur die Wirtschaftswelt, sondern auch die geopolitische Machtverlagerung zu verändern. Billionen US-Dollar werden weltweit in künstliche Intelligenz investiert, und die Staatsfonds spielen eine zentrale Rolle bei der Finanzierung von Innovationen in diesem Bereich.

Golfstaaten und andere Länder mit bedeutenden Staatsfonds setzen dabei auf langfristige Investitionen, die nicht nur wirtschaftliche Gewinne versprechen, sondern auch dazu beitragen, die geopolitische Einflussnahme zu stärken. Diese Investitionen in Zukunftstechnologien bieten den Ländern die Möglichkeit, sich als globale Innovationsführer zu etablieren und sich gleichzeitig als geopolitische Akteure zu positionieren.

Andere Länder, wie etwa Norwegen, setzen sich mit den Investitionen ihres Staatsfonds, des weltweit größten, für nachhaltige und ethische Anlagen ein. Die Entscheidungen des norwegischen Staatsfonds, dessen Vermögen über 1,4 Billionen US-Dollar beträgt, sorgen immer wieder für große Aufsehen auf den globalen Finanzmärkten.

Die Entwicklung der Staatsfonds als geopolitische Instrumente wird in den kommenden Jahrzehnten weiter an Bedeutung gewinnen. Wenn dieser Trend anhält, könnte er nicht nur die Architektur der globalen Finanzmärkte verändern, sondern auch die Praxis der internationalen Diplomatie umgestalten. Staaten, die über umfangreiche SWFs verfügen, haben nicht nur wirtschaftliche Macht, sondern auch geopolitische Handlungsfähigkeit. Ihre Kapitalströme und Investitionsentscheidungen werden zunehmend Teil der internationalen Verhandlungen und strategischen Allianzen.

Der Siegeszug des instrumentellen Kapitals hat das Potenzial, die globale Finanzordnung zu verändern und neue geopolitische Machtzentren zu schaffen. Die nächsten Jahrzehnten könnten von einer verstärkten Verknüpfung von Kapital und Staatshandeln geprägt sein, in der Staatsfonds als zentrale Akteure die geopolitischen Karten neu mischen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion