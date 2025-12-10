    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoldman Sachs Group AktievorwärtsNachrichten zu Goldman Sachs Group

    Staatsfonds greifen ein

    2329 Aufrufe 2329 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geldanlage mit politischen Zielen – Der Siegeszug des instrumentellen Kapitals

    Mit mehr als 14 Billionen US-Dollar Kapital nehmen Staatsfonds eine Schlüsselrolle in der weltweiten Machtpolitik ein. Ihre Kapitalströme beeinflussen nicht nur Märkte, sondern auch geopolitische Entscheidungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Staatsfonds mit 14 Billionen US-Dollar prägen Geopolitik.
    • Golfstaaten investieren in Zukunftstechnologien und Diversifizierung.
    • Instrumentelles Kapital verändert globale Finanzordnung nachhaltig.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Staatsfonds greifen ein - Geldanlage mit politischen Zielen – Der Siegeszug des instrumentellen Kapitals
    Foto: DALL·E

    Staatsfonds, die ursprünglich dazu dienten, nationale Vermögenswerte zu sichern und zukünftige Generationen abzusichern, sind zunehmend zu einem Instrument der geopolitischen Einflussnahme geworden. Das Konzept des "instrumentellen Kapitals" beschreibt die doppelte Rolle dieser Fonds: Sie sind nicht nur eine Quelle, um die Renten der Staatsbürger zu sichern oder für finanzielle Renditen, sondern auch ein Mittel zur Ausweitung staatlicher Macht.

    Mittlerweile verwalten diese Fonds über 14 Billionen US-Dollar weltweit, wie aus einer Studie von Goldman Sachs hervorgeht, was sie zu einem der mächtigsten Akteure in der globalen Finanzwelt macht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!
    Long
    823,34€
    Basispreis
    5,88
    Ask
    × 13,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    947,72€
    Basispreis
    5,44
    Ask
    × 13,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein zentraler Aspekt des instrumentellen Kapitals zeigt sich in der rasant steigenden Bedeutung der Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Diese Länder haben ihre Sovereign Wealth Funds (SWF) strategisch ausgebaut, um wirtschaftliche Diversifizierung zu fördern und sich als globale Finanz- und Innovationszentren zu etablieren.

    In den ersten neun Monaten dieses Jahres stellten diese Staaten 40 Prozent der weltweiten staatlichen Investitionen, zeigen Daten von Global SWF. Damit sind sie nicht nur bedeutende Investoren, sondern auch entscheidende Akteure, die zunehmend Einfluss auf globale Märkte und politische Entscheidungen nehmen. Der Gesamtwert der SWFs in der Region liegt mittlerweile bei 5,6 Billionen US-Dollar – eine Summe, die die Staatsfonds der Golfstaaten zur drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt macht. Bis 2030 wird dieser Wert voraussichtlich auf 8,8 Billionen US-Dollar steigen.

    Die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Region, vor allem seit den 2010er Jahren, haben die Ausrichtung der SWFs neu definiert. Unter den jüngeren, reformorientierten Führungskräften in den Golfstaaten hat sich das Ziel dieser Fonds von der reinen Rentabilität hin zur Förderung von nationaler Entwicklung und wirtschaftlicher Diversifizierung verschoben. Die globalen Veränderungen im Energiemarkt, insbesondere die Energiewende und der Aufstieg neuer Energiequellen, stellen eine langfristige Bedrohung für die Geschäfte mit fossilen Brennstoffressourcen der Golfstaaten dar.

    Vor diesem Hintergrund investieren diese Länder zunehmend in zukunftsweisende Technologien wie künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur. Dies entspricht einem Paradigmenwechsel: Während die Golfstaaten früher vor allem als Öl- und Gaslieferanten dominierten, investieren sie nun in innovative Sektoren, die nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der  Machtausweitung dienen. Was in den Golfstaaten begonnen hat, ist längst kein regionales Phänomen mehr. Staatsfonds aus anderen Regionen wie Südostasien und Lateinamerika folgen zunehmend dem Beispiel der Golfstaaten. 

    Ein weiterer Beschleuniger des Trends zu instrumentellem Kapital ist die Entwicklung von generativer KI. Diese Technologie hat das Potenzial, nicht nur die Wirtschaftswelt, sondern auch die geopolitische Machtverlagerung zu verändern. Billionen US-Dollar werden weltweit in künstliche Intelligenz investiert, und die Staatsfonds spielen eine zentrale Rolle bei der Finanzierung von Innovationen in diesem Bereich.

    https://res.cloudinary.com/i19s/image/upload/dpr_auto,f_auto,fl_lossy,q_50,w_auto/v1716362871/prod_creatives/net_288/adv_94450/cr_bda258b4-94ee-44b9-a926-01970ab1d677

    Golfstaaten und andere Länder mit bedeutenden Staatsfonds setzen dabei auf langfristige Investitionen, die nicht nur wirtschaftliche Gewinne versprechen, sondern auch dazu beitragen, die geopolitische Einflussnahme zu stärken. Diese Investitionen in Zukunftstechnologien bieten den Ländern die Möglichkeit, sich als globale Innovationsführer zu etablieren und sich gleichzeitig als geopolitische Akteure zu positionieren.

    Andere Länder, wie etwa Norwegen, setzen sich mit den Investitionen ihres Staatsfonds, des weltweit größten, für nachhaltige und ethische Anlagen ein. Die Entscheidungen des norwegischen Staatsfonds, dessen Vermögen über 1,4 Billionen US-Dollar beträgt, sorgen immer wieder für große Aufsehen auf den globalen Finanzmärkten.

    Die Entwicklung der Staatsfonds als geopolitische Instrumente wird in den kommenden Jahrzehnten weiter an Bedeutung gewinnen. Wenn dieser Trend anhält, könnte er nicht nur die Architektur der globalen Finanzmärkte verändern, sondern auch die Praxis der internationalen Diplomatie umgestalten. Staaten, die über umfangreiche SWFs verfügen, haben nicht nur wirtschaftliche Macht, sondern auch geopolitische Handlungsfähigkeit. Ihre Kapitalströme und Investitionsentscheidungen werden zunehmend Teil der internationalen Verhandlungen und strategischen Allianzen.

    Der Siegeszug des instrumentellen Kapitals hat das Potenzial, die globale Finanzordnung zu verändern und neue geopolitische Machtzentren zu schaffen. Die nächsten Jahrzehnten könnten von einer verstärkten Verknüpfung von Kapital und Staatshandeln geprägt sein, in der Staatsfonds als zentrale Akteure die geopolitischen Karten neu mischen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Staatsfonds greifen ein Geldanlage mit politischen Zielen – Der Siegeszug des instrumentellen Kapitals Weltweit gestalten Staatsfonds Geldanlage und Politik neu. Mit einem Vermögen von mehr als 14 Billionen US-Dollar nehmen sie zunehmend eine Schlüsselrolle in der Machtpolitik ein. Ihre Kapitalströme beeinflussen nicht nur Märkte, sondern auch geopolitische Entscheidungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     