    Uber Technologies Aktie mit Kursrutsch - -5,47 % - 10.12.2025

    Am 10.12.2025 ist die Uber Technologies Aktie, bisher, um -5,47 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Uber Technologies Aktie.

    Foto: Laura Dale - dpa

    Uber Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Mobilität, bekannt für seine Fahrdienstvermittlungen und Essenslieferungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Lyft und DiDi. Uber's umfassende Plattform und globale Reichweite sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Uber Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.12.2025

    Die Uber Technologies Aktie notiert aktuell bei 72,57 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,47 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,20  entspricht. Die Talfahrt der Uber Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 72,57, mit einem Minus von -5,47 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Uber Technologies insgesamt ein Minus von -5,48 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Uber Technologies Aktie damit um +3,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Uber Technologies auf +31,19 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

    Uber Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,00 %
    1 Monat -5,16 %
    3 Monate -5,48 %
    1 Jahr +23,04 %

    Informationen zur Uber Technologies Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Uber Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 151,08 Mrd.EUR € wert.

    VW bringt selbstfahrenden Elektro-Bulli nach Oslo


    VW will seinen autonom fahrenden Elektro-Bulli ID. Buzz künftig auch in Norwegen einsetzen. Mit den Osloer Verkehrsbetrieben Ruter und dem nordischen Betreiber Holo sei eine entsprechende Partnerschaft vereinbart worden, teilte die VW-Tochter Moia …

    Delivery Hero erholen sich weiter - Fokus auf Wertsteigerung


    Die Aktien von Delivery Hero haben am Mittwoch mit deutlichen Erholungsgewinnen auf Aussagen des Essenslieferdienstes zu möglichen weiteren Verkäufen von Unternehmensteilen reagiert. Sie legte am Vormittag als einer der Spitzenwerte im MDax um 6,0 …

    Verkauf von Unternehmensteile möglich - Aktien gefragt


    Der Essenlieferdienst Delivery Hero prüft nach der jüngsten Kursschwäche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen. Der im MDax notierte Konzern zeigte sich in einem am Dienstagabend veröffentlichten Brief an die Aktionäre enttäuscht von der …

    Uber Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Uber Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uber Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Uber Technologies

    -6,96 %
    +1,79 %
    -4,34 %
    -5,58 %
    +23,03 %
    +203,45 %
    +74,31 %
    +92,65 %
    ISIN:US90353T1007WKN:A2PHHG



