    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    Anleger vorsichtig vor Fed-Zinsentscheid

    • Zinsentscheidung in den USA sorgt für Zurückhaltung.
    • EuroStoxx 50 fiel leicht um 0,18 Prozent.
    • Anleihemarkt zeigt steigende Zinskurven trotz Senkungen.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Anleger vorsichtig vor Fed-Zinsentscheid
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am Tag der Zinsentscheidung in den USA ist das Geschäft an Europas Aktienmärkten von Zurückhaltung geprägt gewesen. Zwar gilt eine kleine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt als sicher, doch die Perspektiven für das kommende Jahr sind es keineswegs. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittwoch leicht um 0,18 Prozent auf 5.708,12 Punkte.

    Ein Blick auf den Anleihemarkt mahnt derzeit zur Vorsicht. "Paradoxerweise sind die Zinskurven trotz der allgemeinen Erwartung, dass der Senkungszyklus fortgesetzt wird, im Vergleich zur letzten Notenbanksitzung Ende Oktober deutlich angestiegen", betonte Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets mit Blick auf die USA. "Einer der Gründe dafür ist die zu erwartende Uneinigkeit bei dieser Entscheidung - drei oder sogar mehr Mitglieder dürften heute Abend gegen eine Zinssenkung stimmen."

    Auch außerhalb des Euroraums waren die Bewegungen überschaubar. Der britische FTSE 100 legte um 0,14 Prozent auf 9.655,53 Punkte zu, der Schweizer SMI schloss mit 0,07 Prozent im Minus bei 12.921,48 Punkten.

    Schwächster Sektor waren die Autowerte . Hier standen Ferrari mit minus 4,4 Prozent unter Druck. Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktien von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Die Auslieferungen des Modells F80 dürften deutlich geringer ausfallen, als es ursprünglich erwartet worden war, hieß es in der Studie.

    Auch der Bausektor schwächelte. Hier gaben Vinci um 3,1 Prozent nach. Das Investmenthaus Exane BNP hat den Infrastrukturwert von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft.

    Besser sah es im Bankensektor aus. Aktien der HSBC legten um 3,2 Prozent zu, angetrieben von einer Kaufempfehlung der Bank of America.

    Noch stärker kletterten mit 4,2 Prozent die Aktien der dänischen Vestas . Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel auf 200 dänische Kronen verdoppelt und die Aktien von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft. Bei Windkraftanlagen auf Land laufe es besser als gedacht, schrieb Analyst William Mackie, und bei Preisen und Auftragseingang sei die Entwicklung positiv./bek/jha/

     

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 12,68 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 22,66 Mrd..

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 151,56DKK. Von den letzten 9 Analysten der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei DKK und das höchste Kursziel liegt bei 200,00DKK was eine Bandbreite von -100,00 %/+791,27 % bedeutet.




