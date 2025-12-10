    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPrivate Equity Holding AktievorwärtsNachrichten zu Private Equity Holding
    Private Equity Holding: NAV am 30.11.2025 – Aktueller Wert im Überblick

    Stabile Entwicklung trotz Währungseffekten: Die Private Equity Holding AG berichtet für November 2025 einen nahezu unveränderten NAV und ein erneut cash-flow positives Portfolio.

    • Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie der Private Equity Holding AG betrug am 30. November 2025 EUR 153.42 (CHF 143.00), was einer Veränderung von -0.2% in EUR und +0.4% in CHF seit dem 31. Oktober 2025 entspricht.
    • Trotz positiver Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds blieb die Performance im November nahezu unverändert aufgrund nachteiliger Wechselkursbewegungen.
    • Das Portfolio war im November cash-flow positiv mit Ausschüttungen von EUR 3.7 Millionen und Kapitalabrufen von EUR 3.0 Millionen.
    • PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III und Shawbrook Bank, die Erlöse aus Verkäufen und Börsengängen reflektieren.
    • Die Private Equity Holding AG ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft, die institutionellen und privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Private-Equity-Portfolio ermöglicht.
    • Der NAV wird monatlich nach dem Unternehmensfortführungsprinzip berechnet und basiert auf den International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den Richtlinien von Invest Europe.

    Der Kurs von Private Equity Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 66,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,12 % im Minus.
    18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,50EUR das entspricht einem Minus von -1,13 % seit der Veröffentlichung.


    Private Equity Holding

    -1,12 %
    +1,52 %
    +4,28 %
    -7,59 %
    -10,07 %
    -8,72 %
    +27,62 %
    -81,34 %
    ISIN:CH0006089921WKN:906781





