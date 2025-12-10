Private Equity Holding: NAV am 30.11.2025 – Aktueller Wert im Überblick
Stabile Entwicklung trotz Währungseffekten: Die Private Equity Holding AG berichtet für November 2025 einen nahezu unveränderten NAV und ein erneut cash-flow positives Portfolio.
Foto: adobe.stock.com
- Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie der Private Equity Holding AG betrug am 30. November 2025 EUR 153.42 (CHF 143.00), was einer Veränderung von -0.2% in EUR und +0.4% in CHF seit dem 31. Oktober 2025 entspricht.
- Trotz positiver Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds blieb die Performance im November nahezu unverändert aufgrund nachteiliger Wechselkursbewegungen.
- Das Portfolio war im November cash-flow positiv mit Ausschüttungen von EUR 3.7 Millionen und Kapitalabrufen von EUR 3.0 Millionen.
- PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III und Shawbrook Bank, die Erlöse aus Verkäufen und Börsengängen reflektieren.
- Die Private Equity Holding AG ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft, die institutionellen und privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Private-Equity-Portfolio ermöglicht.
- Der NAV wird monatlich nach dem Unternehmensfortführungsprinzip berechnet und basiert auf den International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den Richtlinien von Invest Europe.
Der Kurs von Private Equity Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 66,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,12 %
im Minus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,50EUR das entspricht einem Minus von -1,13 % seit der Veröffentlichung.
-1,12 %
+1,52 %
+4,28 %
-7,59 %
-10,07 %
-8,72 %
+27,62 %
-81,34 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
