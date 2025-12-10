    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kaum verändert vor US-Zinsentscheid

    • Kurse deutscher Staatsanleihen kaum verändert.
    • Euro-Bund-Future steigt leicht auf 127,47 Punkte.
    • Zinssenkung der Fed um 0,25 Prozent erwartet.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Die Anleger hielten sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,01 Prozent auf 127,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.

    Am Abend rechnen die meisten Experten mit einer erneuten Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte. Allerdings müssen die geldpolitischen Entscheidungen unter erschwerten Bedingungen gefällt werden. Wegen einer teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) konnten zahlreiche US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden. Es herrscht daher Unklarheit über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt.

    Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Verbraucherpreise und für die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Beides spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Mit Spannung wird daher erwartet, wie die Projektionen der Notenbank zu Zinsen, Wachstum und Inflation ausfallen./jsl/jha/





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
