JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Informationen vielversprechend, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Denn ein avisiertes Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von jährlich mehr als 8 Prozent bis 2030 sei attraktiv./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 546,4EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 18:28 Uhr) gehandelt.
