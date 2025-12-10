RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Das avisierte Gewinnwachstum (EPS) von jährlich 8 Prozent bis 2030 deute auf eine deutliche Steigerung der Aktienrückkäufe hin, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2026 liege über seiner Prognose./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:29 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:29 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 547,2EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.





