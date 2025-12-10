    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGuangzhou Automobile Group Ltd (H) AktievorwärtsNachrichten zu Guangzhou Automobile Group Ltd (H)
    GACs neue Energie-Produktreihen AION und HYPTEC feiern Premiere auf der Riad Motor Show und schlagen ein neues Kapitel auf dem Markt im Nahen Osten auf

    Foto: vadimborkin - 258917169

    RIYADH, Saudi-Arabien, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 9. Dezember wurde die Riyadh Motor Show in Saudi-Arabien feierlich eröffnet. GAC präsentierte eine Reihe von Star-Modellen und gab offiziell die Einführung seiner beiden NEV-Produktserien AION und HYPTEC bekannt. Drei neue Energiemodelle – AION V, AION ES und HYPTEC HT – wurden gleichzeitig auf dem saudischen Markt eingeführt. Dies spiegelt die starke Entschlossenheit von GAC wider, seine Präsenz in Saudi-Arabien zu vertiefen, und signalisiert die beschleunigte Umsetzung seiner Nahost-Strategie, die die Umsetzung der „Nahost-Initiative" vorantreibt.

    Die drei neuen Energiemodelle sind für verschiedene Szenarien ausgelegt, darunter Familienreisen, effizientes Pendeln und luxuriöse High-End-Reisen. Sie vereinen die umfassende Erfahrung von GAC in den Bereichen Design, Sicherheit, Intelligenz und Komfort und bieten den saudischen Verbrauchern hochwertige und hochtechnologische umweltfreundliche Reisemöglichkeiten mit stabiler und zuverlässiger Qualität, führender neuer Energietechnologie und herausragender intelligenter Technologieleistung.

    GAC hält an seiner Servicephilosophie „Service First, Customer First" fest und führt eine Garantiepolitik ein: 8 Jahre/160.000 Kilometer Fahrzeuggarantie und 8 Jahre/200.000 Kilometer Garantie auf die Antriebsbatterie. Gleichzeitig stärkt GAC weiterhin seine lokalen Servicekapazitäten, verbessert die Effizienz der Ersatzteilversorgung und stellt sicher, dass die Ersatzteilversorgungsrate am Terminal 95 % übersteigt.

    Auf der Automobilmesse präsentierte GAC acht Modelle von drei Marken, darunter GAC, AION und HYPTEC, die sowohl reine Elektro- als auch Kraftstofffahrzeuge umfassen und eine vollständige Produktpalette für alle Szenarien von Stadtverkehr über Familienausflüge bis hin zu Geschäftsreisen zeigen. Zu den NEV-Modellen gehören AION V, AION ES, HYPTEC HT und HYPTEC SSR; zu den Kraftstoffmodellen gehören GAC GS8, GAC M8, GAC EMZOOM und GAC EMPOW.

    GAC nutzt seine in sieben Jahren in Saudi-Arabien aufgebaute Nutzerbasis und Markenbekanntheit und integriert fortschrittliche Technologie, umfassende Dienstleistungen und lokale Aktivitäten, um seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu stärken. Mit Blick auf die Zukunft wird GAC unter der Leitlinie „One GAC 2.0" an seiner langfristigen Entwicklungsphilosophie festhalten, deren Mittelpunkt die Win-Win-Kooperation ist. In Saudi-Arabien, für Saudi-Arabien, Integration in Saudi-Arabien, Dienstleistungen für Saudi-Arabien und Beitrag zu Saudi-Arabien. GAC hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende in Saudi-Arabien und im gesamten Nahen Osten stetig voranzutreiben und die hochwertige Entwicklung der Automobilindustrie in der Region zu fördern.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841682/photo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gacs-neue-energie-produktreihen-aion-und-hyptec-feiern-premiere-auf-der-riad-motor-show-und-schlagen-ein-neues-kapitel-auf-dem-markt-im-nahen-osten-auf-302638260.html



    PR Newswire (dt.)
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
