Fraport - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,44 % - 10.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fraport Aktie. Mit einer Performance von -5,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Fraport Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,44 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Fraport AG ist ein führender globaler Flughafenbetreiber, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen und strategische Lage in Europa. Hauptkonkurrenten sind Flughäfen in München, Zürich und Paris. Fraport zeichnet sich durch seine Innovationskraft und ein breites Serviceangebot aus.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Fraport Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,94 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fraport Aktie damit um +1,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,45 %. Im Jahr 2025 gab es für Fraport bisher ein Plus von +22,87 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Fraport Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,66 % 1 Monat -0,45 % 3 Monate -1,94 % 1 Jahr +35,64 %

Informationen zur Fraport Aktie

Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,32 Mrd.EUR € wert.

Unmittelbar vor der US-Leitzinsentscheidung sind die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien vorsichtiger geworden. Nach seiner jüngsten Erholungsrally gab der Dax um 0,13 Prozent auf 24.130,14 Punkte nach. Vom November-Tief bei unter 23.000 …

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während DAX & Co. nur verhalten zulegen, ziehen einzelne Gewinnerwerte deutlich davon – vor allem in MDAX, SDAX und S&P 500.

Die Aktien von Fraport haben am Mittwochnachmittag mit deutlichen Kursverlusten auf einen Analystenhinweis zu Aussagen auf einer Investorenkonferenz reagiert. Die Papiere des Flughafenbetreibers sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang August ab …

Fraport Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.