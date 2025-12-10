    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Leichte Kursgewinne

    • US-Staatsanleihen legen vor Zinsentscheidung zu.
    • T-Note-Future steigt um 0,10% auf 112,20 Punkte.
    • Zinssenkung um 0,25% wird von Experten erwartet.
    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,10 Prozent auf 112,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,16 Prozent.

    Am Abend rechnen die meisten Experten mit einer erneuten Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte. Allerdings müssen die geldpolitischen Entscheidungen unter erschwerten Bedingungen gefällt werden. Wegen einer teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) konnten zahlreiche US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden. Es herrscht daher Unklarheit über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt.

    Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Verbraucherpreise und für die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Beides spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Mit Spannung wird daher erwartet, wie die Projektionen der Notenbank zu Zinsen, Wachstum und Inflation ausfallen./jsl/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
