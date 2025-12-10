Vertriebs- und Digitalisierungsvorständin Diana Rauhut verlässt Mainova zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch / Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung (FOTO)
Frankfurt (ots) - Diana Rauhut, Vorständin für Vertrieb,
Energiedienstleistungen, IT und Digitalisierung der Mainova AG, wird das
Unternehmen zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen
Einvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.
Rauhut hatte den Aufsichtsrat um die einvernehmliche Aufhebung ihres
Vorstandsvertrags gebeten.
Mike Josef, Aufsichtsratsvorsitzender der Mainova AG und Frankfurter
Oberbürgermeister, erklärte: "Wir bedauern das Ausscheiden von Diana Rauhut sehr
und danken ihr für ihre exzellenten Leistungen während der letzten sieben Jahre
für die Mainova AG: Unter ihrer Verantwortung wurden entscheidende
Digitalisierungs-, Vertriebs- und Innovationsprojekte initiiert und umgesetzt,
die Kundenorientierung gestärkt und Mainova als nachhaltiger und smarter
Energielösungsanbieter etabliert. Wir bedauern, Frau Rauhut gehen zu lassen,
respektieren aber ihren Wunsch und bleiben uns über das Zusammenwirken bei der
Mainova AG auch in Zukunft verbunden. Für ihre berufliche und private Zukunft
wünschen wir ihr alles Gute."
Nicole Brunner, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Mainova AG,
betont: "Auch die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter bedauern
den Entschluss von Frau Rauhut: In einem herausfordernden Marktumfeld hat Diana
Rauhut mit ihrem Team die optimale Versorgung unserer Kunden mit Strom, Gas,
Wasser und Wärme sichergestellt und innovative Kundenlösungen erfolgreich
vorangetrieben. Wir wünschen Frau Rauhut das Beste für ihre persönliche und
private Zukunft."
Diana Rauhut betont ihre Verbundenheit gegenüber der Mainova AG: "Ich bin sehr
dankbar für meine über siebenjährige Vorstandstätigkeit bei Mainova und die
fachlich wie persönlich exzellente Zusammenarbeit im Vorstand, im Aufsichtsrat
und im gesamten Team. Gemeinsam ist es uns unter anderem gelungen, den Vertrieb
bundesweit nachhaltig auszubauen, die Mainova AG zum Mieterstrom-Marktführer zu
machen und strategische Innovationen wie die Thüga Abrechnungsplattform zur
nachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu implementieren. Ich übergebe
den Staffelstab an ein sehr gut aufgestelltes Team, bleibe der Mainova AG
herzlich verbunden und freue mich auf neue Herausforderungen."
Diana Rauhut gehört seit November 2018 dem Vorstand der Mainova AG an und
verantwortete die Bereiche Vertrieb für Privat- und Gewerbekunden,
Wohnungswirtschaft, Kommunen und Geschäftskunden sowie Energiedienstleistungen,
Smart City, Digitalisierung, IT und die Mainova Service Dienste.
Die Aufgaben von Diana Rauhut werden nach ihrem Ausscheiden von den übrigen
Vorstandsmitgliedern übernommen. Der Vorstand der Mainova AG setzt sich aus
folgenden Mitgliedern zusammen: Dr. Michael Maxelon (Vorstandsvorsitzender),
Peter Arnold und Martin Giehl.
