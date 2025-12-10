Vertriebs- und Digitalisierungsvorständin Diana Rauhut verlässt Mainova zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch / Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mainova Aktie Die Mainova Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 340 auf Frankfurt (10. Dezember 2025, 08:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mainova Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %. Die Marktkapitalisierung von Mainova bezifferte sich zuletzt auf 65,31 Mrd.. Mainova zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 10,840. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.

Frankfurt (ots) - Diana Rauhut, Vorständin für Vertrieb,Energiedienstleistungen, IT und Digitalisierung der Mainova AG, wird dasUnternehmen zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigenEinvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.Rauhut hatte den Aufsichtsrat um die einvernehmliche Aufhebung ihresVorstandsvertrags gebeten.Mike Josef, Aufsichtsratsvorsitzender der Mainova AG und FrankfurterOberbürgermeister, erklärte: "Wir bedauern das Ausscheiden von Diana Rauhut sehrund danken ihr für ihre exzellenten Leistungen während der letzten sieben Jahrefür die Mainova AG: Unter ihrer Verantwortung wurden entscheidendeDigitalisierungs-, Vertriebs- und Innovationsprojekte initiiert und umgesetzt,die Kundenorientierung gestärkt und Mainova als nachhaltiger und smarterEnergielösungsanbieter etabliert. Wir bedauern, Frau Rauhut gehen zu lassen,respektieren aber ihren Wunsch und bleiben uns über das Zusammenwirken bei derMainova AG auch in Zukunft verbunden. Für ihre berufliche und private Zukunftwünschen wir ihr alles Gute."Nicole Brunner, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Mainova AG,betont: "Auch die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter bedauernden Entschluss von Frau Rauhut: In einem herausfordernden Marktumfeld hat DianaRauhut mit ihrem Team die optimale Versorgung unserer Kunden mit Strom, Gas,Wasser und Wärme sichergestellt und innovative Kundenlösungen erfolgreichvorangetrieben. Wir wünschen Frau Rauhut das Beste für ihre persönliche undprivate Zukunft."Diana Rauhut betont ihre Verbundenheit gegenüber der Mainova AG: "Ich bin sehrdankbar für meine über siebenjährige Vorstandstätigkeit bei Mainova und diefachlich wie persönlich exzellente Zusammenarbeit im Vorstand, im Aufsichtsratund im gesamten Team. Gemeinsam ist es uns unter anderem gelungen, den Vertriebbundesweit nachhaltig auszubauen, die Mainova AG zum Mieterstrom-Marktführer zumachen und strategische Innovationen wie die Thüga Abrechnungsplattform zurnachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu implementieren. Ich übergebeden Staffelstab an ein sehr gut aufgestelltes Team, bleibe der Mainova AGherzlich verbunden und freue mich auf neue Herausforderungen."Diana Rauhut gehört seit November 2018 dem Vorstand der Mainova AG an undverantwortete die Bereiche Vertrieb für Privat- und Gewerbekunden,Wohnungswirtschaft, Kommunen und Geschäftskunden sowie Energiedienstleistungen,Smart City, Digitalisierung, IT und die Mainova Service Dienste.Die Aufgaben von Diana Rauhut werden nach ihrem Ausscheiden von den übrigenVorstandsmitgliedern übernommen. Der Vorstand der Mainova AG setzt sich ausfolgenden Mitgliedern zusammen: Dr. Michael Maxelon (Vorstandsvorsitzender),Peter Arnold und Martin Giehl.Pressekontakt:Mainova AGPressestelle (M1-KU2)Solmsstraße 20-2260486 FrankfurtE-Mail mailto:presse@mainova.deInternet http://www.mainova.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/17051/6176803OTS: Mainova AGISIN: DE0006553464