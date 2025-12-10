    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMainova AktievorwärtsNachrichten zu Mainova
    Vertriebs- und Digitalisierungsvorständin Diana Rauhut verlässt Mainova zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch / Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung (FOTO)

    Foto: stock.adobe.com
    Frankfurt (ots) - Diana Rauhut, Vorständin für Vertrieb,
    Energiedienstleistungen, IT und Digitalisierung der Mainova AG, wird das
    Unternehmen zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen
    Einvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.
    Rauhut hatte den Aufsichtsrat um die einvernehmliche Aufhebung ihres
    Vorstandsvertrags gebeten.

    Mike Josef, Aufsichtsratsvorsitzender der Mainova AG und Frankfurter
    Oberbürgermeister, erklärte: "Wir bedauern das Ausscheiden von Diana Rauhut sehr
    und danken ihr für ihre exzellenten Leistungen während der letzten sieben Jahre
    für die Mainova AG: Unter ihrer Verantwortung wurden entscheidende
    Digitalisierungs-, Vertriebs- und Innovationsprojekte initiiert und umgesetzt,
    die Kundenorientierung gestärkt und Mainova als nachhaltiger und smarter
    Energielösungsanbieter etabliert. Wir bedauern, Frau Rauhut gehen zu lassen,
    respektieren aber ihren Wunsch und bleiben uns über das Zusammenwirken bei der
    Mainova AG auch in Zukunft verbunden. Für ihre berufliche und private Zukunft
    wünschen wir ihr alles Gute."

    Nicole Brunner, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Mainova AG,
    betont: "Auch die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter bedauern
    den Entschluss von Frau Rauhut: In einem herausfordernden Marktumfeld hat Diana
    Rauhut mit ihrem Team die optimale Versorgung unserer Kunden mit Strom, Gas,
    Wasser und Wärme sichergestellt und innovative Kundenlösungen erfolgreich
    vorangetrieben. Wir wünschen Frau Rauhut das Beste für ihre persönliche und
    private Zukunft."

    Diana Rauhut betont ihre Verbundenheit gegenüber der Mainova AG: "Ich bin sehr
    dankbar für meine über siebenjährige Vorstandstätigkeit bei Mainova und die
    fachlich wie persönlich exzellente Zusammenarbeit im Vorstand, im Aufsichtsrat
    und im gesamten Team. Gemeinsam ist es uns unter anderem gelungen, den Vertrieb
    bundesweit nachhaltig auszubauen, die Mainova AG zum Mieterstrom-Marktführer zu
    machen und strategische Innovationen wie die Thüga Abrechnungsplattform zur
    nachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu implementieren. Ich übergebe
    den Staffelstab an ein sehr gut aufgestelltes Team, bleibe der Mainova AG
    herzlich verbunden und freue mich auf neue Herausforderungen."

    Diana Rauhut gehört seit November 2018 dem Vorstand der Mainova AG an und
    verantwortete die Bereiche Vertrieb für Privat- und Gewerbekunden,
    Wohnungswirtschaft, Kommunen und Geschäftskunden sowie Energiedienstleistungen,
    Smart City, Digitalisierung, IT und die Mainova Service Dienste.

    Die Aufgaben von Diana Rauhut werden nach ihrem Ausscheiden von den übrigen
    Vorstandsmitgliedern übernommen. Der Vorstand der Mainova AG setzt sich aus
    folgenden Mitgliedern zusammen: Dr. Michael Maxelon (Vorstandsvorsitzender),
    Peter Arnold und Martin Giehl.

    Pressekontakt:

    Mainova AG
    Pressestelle (M1-KU2)
    Solmsstraße 20-22
    60486 Frankfurt

    E-Mail mailto:presse@mainova.de
    Internet http://www.mainova.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17051/6176803
    OTS: Mainova AG
    ISIN: DE0006553464
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mainova Aktie

    Die Mainova Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 340 auf Frankfurt (10. Dezember 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mainova Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mainova bezifferte sich zuletzt auf 65,31 Mrd..

    Mainova zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 10,840. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.




