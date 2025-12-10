Das Dilemma der Fed: Trump helfen - oder den normalen Leuten helfen!

Die Fed steckt mit den Zinsen in einem Dilemma: senkt sie die Leit-Zinsen, revoltieren die Anleihemärkte weiter und treiben die Renditen (Kapitalmarktzinsen) noch stärker nach oben. Das aber belastet die Konsumenten, denn die meisten Kredite für US-Konsumenten sind an diese Kapitalmarktzinsen gebunden. Dagegen helfen Zinssenkungen vor allem der Trump-Regierung, denn sie treiben die Renditen für kurzlaufende Anleihen nach unten - und die Trump-Regierung nimmt überwiegend nur noch kurzlaufende Kredite auf. Vor allem die Pressekonferenz vom bald scheidenden Fed-Chef Powell wird daher interessant! Die US-Notenbank ist schon vor Amtsbeginn des kommenden Fed-Chefs tief gespalten..

Hinweise aus Video: