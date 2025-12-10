    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Marktgeflüster

    Das Dilemma der Fed: Trump helfen - oder den normalen Leuten helfen!

    Das aber belastet die Konsumenten, denn die meisten Kredite für US-Konsumenten sind an diese Kapitalmarktzinsen gebunden

    Die Fed steckt mit den Zinsen in einem Dilemma: senkt sie die Leit-Zinsen, revoltieren die Anleihemärkte weiter und treiben die Renditen (Kapitalmarktzinsen) noch stärker nach oben. Das aber belastet die Konsumenten, denn die meisten Kredite für US-Konsumenten sind an diese Kapitalmarktzinsen gebunden. Dagegen helfen Zinssenkungen vor allem der Trump-Regierung, denn sie treiben die Renditen für kurzlaufende Anleihen nach unten - und die Trump-Regierung nimmt überwiegend nur noch kurzlaufende Kredite auf. Vor allem die Pressekonferenz vom bald scheidenden Fed-Chef Powell wird daher interessant! Die US-Notenbank ist schon vor Amtsbeginn des kommenden Fed-Chefs tief gespalten..

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Warum das Warnsignal der Renditen für Notenbanken gefährlich ist

     

    Das Video "Das Dilemma der Fed: Trump helfen - oder den normalen Leuten helfen!" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
