Fabasoft AG startet Aktienrückkauf: Jetzt investieren!
Fabasoft startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Der österreichische Software-Spezialist investiert bis Anfang 2027 gezielt in eigene Anteile.
Foto: Fabasoft International Services GmbH
- Fabasoft AG hat am 10. Dezember 2025 einen Aktienrückkauf beschlossen, genehmigt durch den Aufsichtsrat.
- Der Rückkauf erfolgt im Rahmen der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juli 2025.
- Geplant ist der Erwerb eigener Aktien im Gesamtvolumen von maximal 1.000.000 Euro, was etwa 0,6% des Grundkapitals entspricht.
- Der Rückkauf wird unter der Leitung einer Bank durchgeführt, die unabhängig über den Zeitpunkt des Erwerbs entscheidet.
- Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich am 15. Dezember 2025 beginnen und bis zum 31. Januar 2027 laufen.
- Fabasoft ist ein österreichisches Softwareunternehmen, das sich auf Dokumenten- und Prozessmanagement spezialisiert hat und in der DACH-Region führend ist.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fabasoft ist am 13.02.2026.
Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,44 % im
Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,300EUR das entspricht einem Minus von -1,51 % seit der Veröffentlichung.
