Fabasoft AG startet Aktienrückkauf: Jetzt investieren!

    Fabasoft startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Der Vorstand nutzt die HV-Ermächtigung, um eigene Aktien im Wert von bis zu 1 Mio. EUR über die Börse zu erwerben.

    Foto: Fabasoft International Services GmbH
    • Der Vorstand der Fabasoft AG hat beschlossen, eigene Aktien im Wert von bis zu 1 Million EUR zu kaufen.
    • Der Aktienrückkauf erfolgt auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juli 2025 und betrifft etwa 0,6% des Grundkapitals.
    • Der Rückkauf soll voraussichtlich am 15. Dezember 2025 beginnen und bis zum 31. Januar 2027 dauern.
    • Der Erwerb der Aktien wird durch eine Bank unabhängig vom Unternehmen an der Börse durchgeführt, unter Beachtung der Safe-Harbour-Regelung.
    • Die Verwendung der gekauften Aktien ist für alle in der Ermächtigung genannten Zwecke möglich, nicht nur für Rückerwerbzwecke.
    • Fabasoft ist ein österreichisches Software- und Cloud-Dienstleistungsunternehmen, spezialisiert auf Dokumenten- und Prozessmanagement, mit Fokus auf Digitalisierung und KI in der EU und der Schweiz.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fabasoft ist am 13.02.2026.

    Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,28 % im Plus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,300EUR das entspricht einem Minus von -1,36 % seit der Veröffentlichung.


    Fabasoft

    +1,88 %
    +2,89 %
    +10,73 %
    +1,27 %
    -6,98 %
    -28,57 %
    -64,29 %
    +56,04 %
    +160,80 %
    ISIN:AT0000785407WKN:922985





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
