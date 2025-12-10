FUTR Payments erweitert sofortige Datenkonnektivität auf 70 % des US-Autohändlermarktes

Neue von FUTR Payments 2.0 gestützte Händlermanagementsystem-Integrationen ermöglichen eine nahtlose Datenkonnektivität zu mehr als 11.000 US-Autohändlern.

TORONTO, 10. Dezember 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (Frankfurt: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) („FUTR“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier im Bereich High-Fidelity-KI und Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, der Verbrauchern dabei hilft, den finanziellen Wert ihrer Daten zu erschließen, gab heute bekannt, dass es seine Datenkonnektivität auf etwa 70 % des US-Franchise-Autohandelsmarktes ausgeweitet hat, wodurch die Aktivierungsmöglichkeiten für Händler beschleunigt und das Kundenerlebnis verbessert werden.

Durch diese Integrationen verfügt FUTR nun über Konnektivität zu rund 11.000 US-Franchisehändlern, wodurch die Reibungspunkte beim Onboarding von Händlern und Verbrauchern erheblich reduziert und Payments 2.0 über die gesamte Händlerpipeline von FUTR hinweg skaliert werden können.

„Angesichts dieses bedeutenden Meilensteins in unserem Technologie-Stack sowie der kürzlich geschlossenen Vertriebspartnerschaft mit Tax Max ist FUTR ideal aufgestellt, um unser Händlernetzwerk von derzeit über 250 Händlern weiter auszubauen“, so Mindy Bruns, Chief Business Officer von FUTR Payments. „FUTR hat nun noch mehr direkten Zugang zu hochwertigen Händlern und Daten aus dem Automobilbereich, deren Verwendung Verbraucher zugestimmt haben, was unsere KI-gestützten Zahlungsprodukte stärkt.“

Durch diese Konnektivität kann FUTR den Support für eine Reihe von Autofinanzierungsfunktionen in der Payments 2.0-Technologiesuite verbessern, darunter:

- Selbstbedienungsportal für Verbraucher zur Verwaltung der Gesamtkosten für Autokredite oder des Autobesitzes

- Intelligenter Dokumentenspeicher zur Speicherung und Abfrage aller Verträge und zugehörigen Dokumente

- KI-gestützte Vertragseinblicke, die Verbrauchern helfen, Geschäfte, Dokumente und Verpflichtungen zu verstehen

- Intelligentere Zahlungsabläufe unter Verwendung genauer Händler- und Verbraucherinformationen