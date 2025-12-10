BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Die Abspaltung der Eissparte Magnum sei ein Schritt auf dem Weg, den Konsumgüterkonzern wachstums- und margenstärker zu machen, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Voraussetzungen für das Jahr 2026 seien gut, doch das Management um Konzernchef Fernando Fernandez müsse in einem unbeständigen Marktumfeld wachsam bleiben./tih/jha/
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,31 % und einem Kurs von 48,12EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
